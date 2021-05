Hốt hoảng thấy ô tô trôi ra đường nhưng hành động của người đàn ông lại khiến dân mạng phẫn nộ

Một đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được hình ảnh một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang đậu trong sân nhà. Bỗng nhiên chiếc xe trôi ngược trở ra đường. Người xem thót tim khi thấy hình ảnh một em bé thấp thoáng sau cánh cửa xe. Chiếc xe cứ từ từ trôi ngược ra đường lớn, người lớn trong nhà phát hiện chạy vội ra để tìm cách dừng chiếc xe.

Điều bất ngờ lúc đó chính là người đàn ông mặc áo đỏ (được cho là bố đứa trẻ), sau khi khống chế được chiếc xe đã lao vào tét mông đứa trẻ đang hoảng sợ nép vào lòng người phụ nữ.

Trong lúc anh đang quát mắng đứa bé cho thỏa cơn giận thì chiếc xe lại một lần nữa trôi ngược trở ra đường. Rất may không có hậu quả gì nghiêm trọng xảy ra sau vụ việc này.

Tuy nhiên, hành động của người đàn ông mặc áo đỏ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

browser not support iframe.

Rõ ràng, người đàn ông lái xe đã không khóa cửa xe, không kéo hết phanh tay lên nên khi đứa trẻ tò mò nghịch ngợm trèo lên xe, bắt chước hành động lái xe của người lớn khiến chiếc xe trôi ra đường.

"Tình huống khiến không ít người lạnh gáy. Ông bố quá bất cẩn, sợ quá hóa dại lại trút giận lên đầu con trẻ";

"Sao lại đánh trẻ con để che giấu cái sai của mình như vậy chứ? Lại còn không cất xe đàng hoàng rồi hãy xử lý con, để cái xe trôi tiếp ra đường. Ông bố này bản lĩnh kém không thể lái xe lâu dài được";

"Cũng biết là phải dọa cho con trẻ sợ nhưng ông bố làm vậy không được. Cái xe chưa yên vị đã lao vào đánh con, rõ chán";

"Trách bản thân mình thiếu ý thức, không cẩn thận chứ sao lại đánh con. Trẻ nhỏ nó biết gì mà lại cục súc với nó như vậy chứ";

"Do người lớn đâu phải trẻ nhỏ mà đánh nó. Do ông bố bất cẩn quá không đóng cửa. Trẻ nhỏ hiếu động nó nghịch. May không đè nó và đâm vào ai là được rồi. Rút kinh nghiệm";

"Lỗi này là do người lớn, trẻ con biết gì đâu. Sau sự việc này chúng ta lên cẩn thận, không cho con nhỏ 1 mình trong ô tô nhé".

Qua sự việc này, nhiều người giật mình vì đâu đó cũng có lần không kiểm soát được cảm xúc của mình mà trút giận lên con nhỏ như vậy. Đoạn clip cũng như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới những người tài xế cần phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi và đặc biệt lúc nào cũng cần phải giữ "cái đầu lạnh" để xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

Lam Giang