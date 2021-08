Học sinh viết đoạn văn bằng Tiếng Anh, cô giáo đọc xong cho ngay 0 điểm và phê: 'Em bá đạo đấy'

Ngoài các môn khối Tự nhiên như Toán, Lý, Hóa thì Tiếng Anh cũng là một trong những môn khiến học sinh đau đầu nhất. Không ít em học mãi không nhớ được từ vựng mới, không nắm rõ cách chia động từ, các thì quá khứ, tương lai,... Đến giờ kiểm tra, học sinh mới sợ toát mồ hôi hột vì không biết phải làm bài ra sao. Trong cơn bĩ cực, các cô cậu "nhất quỷ nhì ma" đã nghĩ ra những cách "chữa cháy" không ai ngờ tới.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ lại hình ảnh một bài kiểm tra Tiếng Anh từ năm 2015. Dù đã từ lâu nhưng có lẽ nội dung bài kiểm tra này quá hài hước nên cộng đồng mạng lại "khai quật" lên. Theo đó, trong đề bài, cô giáo yêu cầu học sinh nghe và chép lại một đoạn văn Tiếng Anh. Tất nhiên, nội dung đoạn văn cũng chỉ sử dụng các từ vựng gói gọn trong bài học trước. Nếu đã học bài cẩn thận thì học sinh ít nhất cũng phải nghe được 7/10 nội dung.

Rất tiếc, cậu bạn trong câu chuyện này lại không chăm học mấy, mà còn rất lầy lội! Không nghe được cô giáo đang đọc từ Tiếng Anh, cậu bạn quyết định vietsub luôn cho nhanh. Thế là một đoạn Văn tiếng Anh độc nhất vô nhị ra đời!

Bài kiểm tra khiến cô giáo cạn lời.

Trong bài kiểm tra, nam sinh này viết: "Maria goát xờ côn. In i vờ li. Bất be rần. Mu pờ đờ tu giờ iu ét ây. Get si gua giờ sờ ti ợp trai. Giây won tịt phai ờ bét giờ lai. Giờ li vờ đi in giác. Wen giây phát ờ rai vờ đờ. Giờ giây ngu vờ đờ tu. San phan xít cô wen si wua giờ en iết âu. Thờ pha guốc cờ tờ in ân óp phít. En thờ giờ ờ tít hờ. Ma ria wua cờ tờ riu giác. Si me rít ờ hát i giờ phân".

Đọc bản vietsub của cậu bạn này, đến những người giỏi Tiếng Anh nhất cũng không thể nào luận nổi đó là từ gì. Còn giáo viên có lẽ cũng cạn lời, bất lực với học trò của mình nên đã phê 2 câu đầy dỗi hờn: "Em học quá giỏi. Có tố chất bá đạo của học sinh" nhưng kèm theo con số 0 đỏ chót! Thế mới thấy, danh hiệu "nhất quỷ nhì ma" của các cô cậu học trò quả không sai chút nào.

