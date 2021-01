Học sinh THPT học Luật An ninh mạng: Người thầy dạy môn này cần được tập huấn bài bản

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT thì từ 11/1/2021 học sinh lớp 10 sẽ được học kiến thức về an ninh mạng, nằm trong chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh.

Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT ban hành áp dụng đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT và tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, từ lớp 10 học sinh được học về Luật An ninh mạng.

Ảnh minh họa

Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm mục tiêu giúp học sinh phát triển các phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tinh thần nhân ái, nhân văn, ý thức trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Theo chương trình, học sinh lớp 10 sẽ được trang bị một số kiến thức về an ninh mạng, nằm trong chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh.

Trong đó, yêu cầu cần đạt với học sinh là nắm được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Bên cạnh đó, học sinh biết cách bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng, không tự tiện đăng ảnh của người khác lên mạng kèm những thông tin không đúng sự thật và ảnh hưởng tới nhân phẩm, danh dự của người khác…

Trước thông tin này, anh Mai Văn Hùng – phụ huynh học sinh trường THPT Tây Hồ (Hà Nội) cho rằng việc giáo dục an ninh mạng cho học sinh nên làm càng sớm càng tốt.

Với thời đại công nghệ 4.0 mọi thứ đều không có biên giới. Anh Hùng thường xuyên cho con tham gia các lớp học xuyên biên giới với giáo viên người bản ngữ để con có cơ hội cọ xát với người nước ngoài với mong muốn có có thể tìm kiếm học bổng du học.

Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc anh Hùng không thể cấm con tham gia mạng xã hội bởi những lợi ích của nó.

“Thế nhưng, để con không bị cuốn vào các thông tin ảo, thông tin độc tôi phải tự tìm hiểu về an ninh mạng và giáo dục cho con nên chia sẻ thông tin nào, nên bỏ qua thông tin nào để con không bị cuốn theo những video nhạy cảm, hình ảnh mang tính bạo lực ảnh hưởng đến sự phát triển của con.

Nếu giờ đây việc giáo dục cho học sinh về an ninh mạng thành chương trình chính khóa thì quá tốt.Chỉ có vấn đề là chúng ta bồi dưỡng nguồn nhân lực để dạy lĩnh vực này thế nào vì không phải giáo viên nào cũng hiểu về an ninh mạng để giảng cho học sinh hiểu được bản chất của nó”, anh Hùng cho hay.

Trao đổi với Infonet, thầy Trần Đức Ngọc – Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn (Hải Phòng) cho biết, việc dạy an ninh mạng được lồng ghép trong bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh nằm trong chỉ đạo của chương trình giáo dục phổ thông mới.

“Luật an ninh mạng hiểu rộng ra là cách sử dụng mạng xã hội, trong đó có vấn đề đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia cũng như tránh thông tin độc hại…

Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc giáo dục Luật an ninh mạng cho học sinh trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết khi mọi thứ các em đều có thể tìm kiếm trên mạng xã hội và wifi thì đã phủ sóng khắp nơi.

Chỉ có điều hiện giờ khi triển khai nội dung giáo dục an ninh mạng thành môn học chính khóa tích hợp trong giáo dục an ninh quốc phòng thì các cơ sở giáo dục cần lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên sao cho bài bản”.

Về Luật an ninh mạng thì hàng năm trường THPT Lê Quý Đôn vẫn mời công an văn hóa của thành phố về trường tổ chức các buổi nói chuyện với học sinh về sử dụng mạng xã hội, về ứng xử trên không gian mạng.

“Tôi nghĩ đó cũng là một trong những cách tuyên truyền tốt với học sinh trong thời điểm này về Luật an ninh mạng”, thầy Ngọc nói.

Hoàng Thanh