Hà Nội: 'Dậy sóng' hoa khôi tố bị trưởng khoa ĐH, Chủ tịch bệnh viện ép làm nô lệ tình dục suốt thời gian dài

Mạng xã hội đang dậy sóng trước thông tin hoa khôi một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội tố “ông chú” là trưởng khoa một trường đại học, chủ tịch bệnh viện tư, hiếp dâm và khống chế làm nô lệ tình dục suốt thời gian dài.

Theo đó, từ trưa nay 27/3, MXH xuất hiện đơn tố cáo được cho là mẹ của hoa khôi này về việc con bà nhiều ngày bị “ông chú nuôi” trưởng khoa trường đại học, chủ tịch bệnh viện tại Hà Nội cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Cụ thể, cô gái tên N.H. và mẹ tố cáo ông T. ép buộc H. quan hệ tình dục nhiều lần. Do có quen biết từ trước nên người mẹ nhờ ông T., từng là “đồng nghiệp, học trò” của mẹ N. H hướng dẫn, nhận H. vào làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo.

Trong lần đi công tác, ông T. đã cưỡng ép H., lợi dụng việc này, sau đó nhiều lần ông T. ép H. quan hệ tình dục. Thậm chí, theo tố cáo của chị H. và mẹ, ông T. còn biến H. thành công cụ để tiếp khách.

Khi H. muốn chấm dứt quan hệ, ông T. liền đưa H. tới khách sạn đánh đập, doạ giết. Cho đến khi H. quỳ gối, hứa nhận làm "vợ bé bí mật" mới được ông T. buông tha.

Do quá lo sợ, chị H. đã bỏ trốn, mẹ chị H. tới cơ quan công an tố giác, đồng thời đề nghị dùng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ tính mạng, an toàn tại nơi cư trú.

Phóng viên liên lạc vào số điện thoại người mẹ vào tối 27/3, bà mẹ của chị N.H cho biết đang mệt nên chưa thể nói gì.

Liên quan đến vụ việc, trả lời VTC news, đại diện Công an phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, rà soát vụ việc cô gái tên N.H. tố bị trưởng khoa trường đại học và đồng thời là chủ tịch một bệnh viện tại Hà Nội nhiều lần hiếp dâm, đánh đập, đe doạ.

"Trước đó gia đình chị H. tới Công an phường Giảng Võ để đề nghị "đảm bảo an toàn tại nơi cư trú". Theo trình báo,vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại địa bàn phường Hoàng Liệt nên chúng tôi hướng dẫn liên hệ tới Công an phường Hoàng Liệt để giải quyết, đồng thời đơn vị làm việc với ban quản lý toà nhà nơi mẹ con chị H. sinh sống, yêu cầu không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn, xô xát, gây mất an toàn cho mẹ con chị H. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào từ phía ban quản lý toà nhà có sự việc bất thường xảy ra", đại diện Công an phường Giảng Võ cho biết thêm.

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cũng khẳng định, qua rà soát, đơn vị chưa nhận được đơn trình báo tố giác tội phạm nào liên quan vụ việc trên. Hiện đơn vị đang tiếp tục xác minh.

Phóng viên Infonet đã liên lạc với vị Hiệu trưởng trường ĐH nơi ông T. từng công tác và lãnh đạo Bệnh viện nơi ông T. giữ ghế Chủ tịch HĐQT.

Lãnh đạo trường phản hồi "Nhà trường sẽ thông tin chính thức tới các cơ quan báo chí sau'.

Còn lãnh đạo bệnh viện đến thời điểm này chưa lên tiếng về sự việc.

N. Huyền