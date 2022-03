Hoa khôi tố Chủ tịch bệnh viện khống chế hiếp dâm: Cần điều tra, làm rõ đến cùng!

Trong bối cảnh xã hội như hiện nay, khi người phụ nữ dám lên tiếng có nghĩa câu chuyện đã cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế các cơ quan chức năng phải làm đến cùng, không thể im lặng, né tránh...

Đây là kiến nghị của TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) xung quanh vụ việc một hoa khôi trường đại học tố trưởng khoa đại học, chủ tịch bệnh viện tư ở Hà Nội hiếp dâm, ép làm nô lệ tình dục trong khoảng thời gian dài.

Bà Khuất Thu Hồng cảm thấy “kinh khủng” khi đọc được thông tin cựu hoa khôi N.H bị “ông chú nuôi” có địa vị (ông T.) cưỡng ép quan hệ tình dục.

“Cảm giác dường như không còn pháp luật, không còn đạo đức để có thể ngăn chặn con người kia - người bị tố cáo có hành vi hiếp dâm đối với N.H, cựu hoa khôi một trường đại học.

Họ là giảng viên ngành luật thì không thể nói không biết luật, họ có quan hệ thân thiết với gia đình của cô bé N.H thì không thể nói họ không biết đến những luân thường đạo lý. Họ có cả gia đình, có vợ con mà tại sao họ có thể làm được những việc như thế?

Chứng tỏ họ không sợ ai, pháp luật đối với họ không là cái gì cả, đạo đức đối với họ không là cái gì cả. Thân phận của cô gái đối với họ chỉ là đồ chơi, chỉ là nô lệ tình dục mà thôi. Đây là những điều mà tôi thực sự cảm thấy kinh khủng, không thể tin được việc này lại xảy ra”, bà Khuất Thu Hồng bày tỏ.

Bà Hồng cho rằng, nếu theo tố cáo thì sự việc đã diễn ra trong khoảng thời gian dài (đầu năm 2020 đến tháng 2/2022), đây là cả quãng thời gian cô gái phải chịu đựng.

Đặt giả thiết ngay cả khi thời gian đầu cô gái có thể có tình cảm thực sự (do bị dụ dỗ hay tự nguyện) thì cô ấy vẫn có quyền để thoát ra khi cô ấy muốn dừng lại mối quan hệ này.

“Cô ấy muốn dừng lại thì cô ấy phải được thoát ra chứ. Ngay cả vợ chồng đã lấy nhau khi họ cảm thấy không thể duy trì mối quan hệ gia đình thì họ cũng được quyền ly hôn cơ mà. Huống chi đây là mối quan hệ không chính thức.

Cho dù đầu tiên là quan hệ tình cảm tự nguyện đi, nhưng đến lúc nào đó một trong hai phía cảm thấy không thể duy trì thì họ được quyền dừng lại. Và những người dùng thủ đoạn đê hèn để trói buộc là vi phạm pháp luật”, TS Khuất Thu Hồng khẳng định.

Bà Hồng cho biết cũng đã đọc được phần trả lời của ông T. trên báo chí về vụ việc. Theo bà đó chỉ là cách biện hộ, bởi nếu ông ta quan tâm đến cô gái đó thì ông ta đã không làm những việc như thế. Ở đây phải khẳng định ông ta đang muốn bảo vệ cho chính bản thân mình, muốn bảo vệ gia đình mình và hoàn toàn vì quyền lợi của mình chứ không vì quyền lợi của cô gái.

“Đó chỉ là cách bao biện thôi. Do đó, nếu chuyện này không làm cho đến nơi, đến chốn thì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ không còn tin vào luật pháp, không còn tin vào đạo đức nữa”, TS Khuất Thu Hồng nhấn mạnh.

Với nhận định trên, bà Hồng cho rằng cần phải có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, điều tra rất cẩn thận. Bà Hồng nói: “Theo như tôi biết gia đình của cô bé cũng đã cầu cứu đến công an, công an cũng đã có những bước đầu tìm hiểu. Nhưng bây giờ phải tìm hiểu cho đến nơi đến chốn.

Câu chuyện xảy ra 2 năm rồi chứ không phải chỉ mới hôm qua, liên quan khá nhiều người chứ không phải chỉ riêng hai người. Những đoạn ghi âm, tin nhắn lăng mạ, đe doạ, chửi bới giữa ông T. với cô ấy, mẹ cô ấy vẫn còn. Những bằng chứng ấy chẳng lẽ không đủ để đưa vụ việc ra điều tra?”.

Bà Hồng phân tích thêm: "Với truyền thống văn hoá của người Việt thì bao giờ người phụ nữ cũng bị mang tiếng, bao giờ người phụ nữ cũng bị đổ lỗi rất nặng nề. Khi người phụ nữ dám lên tiếng có nghĩa câu chuyện đã cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên cơ quan công an, các cơ quan liên quan phải làm đến cùng, không thể im lặng, né tránh”.

Vụ việc trên gây xôn xao dư luận từ trưa 27/3 khi mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo được cho là của mẹ hoa khôi này trình bày về việc con gái bị “ông chú nuôi” là giảng viên đại học, đồng nghiệp của mẹ cưỡng ép quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Cụ thể, cô gái tên N.H. và mẹ tố cáo ông T. ép buộc N.H. quan hệ tình dục nhiều lần. Do có quen biết từ trước nên người mẹ nhờ ông T. (từng là “đồng nghiệp, học trò” của người mẹ) hướng dẫn, nhận H. vào làm việc tại bệnh viện nơi ông T. đang làm lãnh đạo.

Trong lần đi du lịch, ông T. đã cưỡng ép H., sau đó lợi dụng việc này để ép H. quan hệ tình dục nhiều lần. Thậm chí, theo đơn tố cáo, ông T. còn biến H. thành công cụ để tiếp khách, quan hệ tập thể.

Khi H. muốn chấm dứt quan hệ, ông T. đã đánh đập nhiều giờ đồng hồ, sau đó đưa H. tới khách sạn tiếp tục đánh đập, doạ giết sau đó còn cưỡng bức quan hệ tình dục đến gần sáng. Cho đến khi H. quỳ gối, hứa nhận làm "vợ bé bí mật" mới được ông T. buông tha.

Do quá lo sợ, H. đã phải tìm đến Ngôi nhà bình yên nơi cưu mang những người phụ nữ bị bạo hành, nạn nhân bạo lực gia đình, để trú thân, còn mẹ H. đã tới cơ quan công an tố giác, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ tính mạng, an toàn cho bà tại nơi cư trú.

