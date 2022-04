Hết hồn người đàn ông say rượu đi xe máy lạng lách, đánh võng trên phố

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trên đường khiến nhiều người thót tim đang lan truyền trên mạng xã hội

Đoạn clip do camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại hình ảnh một người đàn ông đang điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường. Clip này được chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo clip, người đàn ông mặc áo khoác màu ghi sáng, xe máy mang biển số của tỉnh Lâm Đồng đang đi trên đường có chia vạch kẻ đường. Người đàn ông đang đi thẳng rồi lấn sang trái đè vạch vàng và tiếp tục lấn sang làn đường ngược chiều. Khi thấy 2 chiếc ô tô từ xa đang đi tới, người đàn ông điều khiển xe máy lại lạng tay lái cho xe về làn đường của mình. Tới nút giao nhau qua ngã tư, cũng biết dừng xe chờ "an toàn" rồi mới tiếp tục cho xe chạy tiếp. Tuy nhiên, người này lại tiếp tục một hành trình lạng lách, đánh võng trên đường.

Hình ảnh cắt từ clip

Có lúc tưởng như người đàn ông này lao thẳng vào chiếc xe ô tô đi ngược chiều khiến tài xế ô tô phải đánh lái "né" gấp. Cứ như vậy, người đàn ông một mình điều khiển xe đánh võng, lạng lách trên đường phố khiến nhiều người đi đường hoang mang.

Điều đáng nói là hiện nay nhiều clip như trên không phải là hiếm trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại hình ảnh hai người đang đi trên chiếc xe máy cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một người phụ nữ điều khiển xe máy, phía sau chở theo một người đàn ông mặc áo màu cam đất đang ngồi siêu vẹo sắp ngã. Do tư thế người ngồi sau không chắc chắn khiến chị không giữ vững được tay lái, chiếc xe máy loạng choạng đi sát vào lề đường, suýt đâm vào nhà người dân ven đường. Và rồi, người đàn ông ngồi sau ngã lộn nhào xuống đường.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều clip ghi lại hình ảnh những người đàn ông "hết mình bên bàn nhậu" và khi trở về khiến gia đình và người thân "hết hồn".

Cư dân mạng bên cạnh việc lên án, phê bình những người vì ham vui mà quá chén, say rượu rồi vẫn còn "ngoan cố" lái xe về nhà như người đàn ông trong clip trên thì nhiều người cũng góp ý mong mọi người thấy người say lái xe đi trên đường nên tìm cách giữ chân ngăn cản không để họ tiếp tục di chuyển nếu không sẽ khó kiểm soát được hành vi của mình, điều này gây nguy hiểm cho bản thân và cả cộng đồng.

"Mình gặp 4-5 lần rồi. Một lần duy nhất không chặn được vì phóng xe ghê quá. Mình đi ô tô không thể chặn. Sau đó họ bị tai nạn luôn. Còn mấy lần khác họ đều cảm ơn mình sau khi tỉnh lại";

"Bác áo ghi vẫn còn hơi có ý thức một chút. Ai đó ra gọi vào, giữ chân được thì an toàn hơn cho bác ấy và cả những người đi đường";

"Thay bởi quay clip, bạn vượt lên nói khéo để giúp họ dừng xe. May người đi xe máy say rượu không sao chứ bị làm sao thì do bạn thấy chết không cứu"...

Lam Giang

Clip: MXH