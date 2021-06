Hành trình từ yêu đến lễ dạm ngõ của ca sĩ Thanh Lam ở tuổi U60

"U60 vẫn ngốc trong tình yêu"

Thanh Lam quen bác sĩ Tiến Hùng khi đến khám, chuẩn bị mổ mắt. Ấn tượng đầu tiên của chị về bạn trai là sự chân chính, tự tin. Thanh Lam nói điều quan trọng để tìm hiểu một người là thời gian. Dịch bệnh xảy ra, cả hai không đi làm và họ có nhiều cơ hội để gần nhau hơn. Tháng 6/2021, ca sĩ Thanh Lam công khai tình yêu ở tuổi 51.

Trước đó, nữ ca sĩ có cuộc hôn nhân 10 năm với nhạc sĩ Quốc Trung. Họ chia tay năm 2004.

Ca sĩ Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng trong một chuyến du lịch

Thanh Lam và bạn trai hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau. Chị nói mỗi người đều có tình yêu thiêng liêng với công việc mà họ chọn. Sau giờ làm, cả hai chia sẻ niềm vui khi cùng nghe một bản nhạc, xem một bộ phim hoặc trò chuyện với những người bạn. Bác sĩ Tiến Hùng rất yêu nghệ thuật. Điều đó giúp cả hai gần nhau hơn.

Chị kể, bạn trai mong muốn cả hai sẽ đi du lịch nước ngoài, khi đó anh sẽ lái xe chở chị đi nhiều nơi. Nhưng vì dịch, chưa thể thực hiện, anh chị chọn đi một số nơi trong nước để gắn kết tình cảm: Mai Châu, Hà Tĩnh, Qui Nhơn. “Chúng tôi không đi những nơi sầm uất, thật đẹp. Khi hai trái tim cùng nhịp đập thì nơi nào đến cũng tuyệt vời”.

Bạn trai chinh phục Thanh Lam bởi sự chăm chỉ của anh, chị nhớ lại hình ảnh của ba - cố nhạc sĩ Thuận Yến. Hình ảnh bác sĩ Tiến Hùng đút cơm cho mẹ càng khiến nữ ca sĩ tin vào lựa chọn của mình.

Con gái của bác sĩ Tiến Hùng cũng thích âm nhạc. Vì thế, chị cũng có điều kiện thuận lợi để giao tiếp, bước vào thế giới của gia đình anh.

Thanh Lam nói không thích sự ghen tuông trong tình yêu, khiến cho con người nhỏ mọn. “Trong tình yêu thì niềm tin rất quan trọng. Khi tin nhau sẽ bỏ qua những điều tầm thường”, chị tâm niệm.

Chị nghĩ lứa tuổi này đầy thú vị trong tình yêu vì đã có đủ trải nghiệm và trái tim vị tha, nhân ái. "Thanh Lam ở U60 vẫn ngốc trong tình yêu", theo chị đó cũng là sự quyến rũ.

Thanh Lam và bạn trai trong lễ dạm ngõ

Ai cũng có quyền hạnh phúc

Thanh Lam mặc áo dài xanh đơn giản, còn bác sĩ Tiến Hùng mặc quần âu, sơ mi trắng trong buổi tiệc ấm cúng có mặt vài thành viên gia đình hai bên. Lễ dạm ngõ được tổ chức vào hôm 19/6/2021, cũng là sinh nhật của Thanh Lam.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết chưa có ý định làm đám cưới, tất cả phụ thuộc chữ duyên. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, chị nói sẽ không làm đám cưới vì hôn lễ, váy vóc là những điều để người ngoài xem. Cả hai là người từng trải nên không đặt nặng hình thức.

Bên cạnh lời chúc mừng ca sĩ Thanh Lam thì cũng có những bình luận như: “U60, tuổi có cháu ngoại, cháu nội rồi còn dạm ngõ nữa, đúng là rình rang rồi”, “Tuổi này, thương nhau, tin nhau là đủ, chứ bày lắm chuyện thiên hạ chê cười”, “Đôi trẻ cứ về ở với nhau, ồn ào quá rồi”...

Ca sĩ Thanh Lam cho biết mỗi khi đi xe bác sĩ Tiến Hùng đều mở nhạc, thuộc rất nhiều bài. “Một lần đi chơi, anh ấy hát karaoke, rất mộc mạc. Những bài đó tôi chưa bao giờ nghe cả, trêu: “Sao chọn bài hát buồn cười thế”. Anh có vẻ hơi tự ái nên từ đó tôi không trêu anh nữa”, chị từng kể.

Tình yêu bao hàm việc chấp nhận những khác biệt. Thanh Lam bắt đầu tìm hiểu và nghe nhạc của các nhóm Chillies, Da LAB, Ngọt. Chị càng thấy thú vị khi biết bạn trai nghe nhạc để làm bạn với con gái.

Thanh Lam cũng tự nhận, từ ngày yêu, chị hát hay, đằm thắm hơn. Album Nơi gặp gỡ tình yêu và show Hẹn yêu diễn ra hồi tháng 3, là minh chứng. Show diễn của chị, bạn trai cũng giúp sức để vé bán hết nhanh chóng.

Ca sĩ Thanh Lam bên bạn trai, mẹ đẻ (rìa trái) và mẹ bạn trai (rìa phải) trong lễ dạm ngõ hôm 19/6

Lễ dạm ngõ ấm cúng cùng bạn bè của Thanh Lam

Victo Hugo từng viết: Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age (Bốn mươi tuổi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi tuổi là tuổi trẻ của lớp già). John Lennon cũng từng có một ý thú vị: Count your life by smiles, not tears (Hãy đếm cuộc đời bằng những nụ cười, không phải nước mắt). Nhân duyên này sẽ bền lâu tới khi nào, chắc Thanh Lam cũng khó có câu trả lời. Nhưng bây giờ chị đang hạnh phúc. Bấy nhiêu là quá đủ!

Theo www.phunuonline.com.vn