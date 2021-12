Hãi hùng xem clip ông bố trẻ đèo con trên xe máy như làm xiếc

browser not support iframe.

Đoạn clip do những người ngồi trên ô tô quay lại được tại một con đường ở Tuyên Quang đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, những người ngồi trong chiếc xe ô tô tải đang đi trên đường thì phát hiện ra một người đàn ông chở theo một bé gái trên xe máy.

Điều khiến mọi người chú ý đó là bé gái đang đứng trên yên xe và dùng tay ôm vai người đàn ông đang cầm lái. Vừa đi đường cháu bé vừa nhìn ngang, ngó dọc...

Những người ngồi trên xe ô tô lo sợ lỡ em bé trượt chân ngã xuống đường và trách người lớn quá chủ quan không ôm lấy cháu nhỏ phía sau.

Có người đưa ra ý kiến nên vẫy tay chào cháu bé để cháu ngồi xuống nhưng có người phản đối vì sợ cháu giật mình ngã xuống đường.

Tình huống giao thông nguy hiểm trên thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Phần lớn mọi người lên án hành vi vô trách nhiệm của người đàn ông đi xe máy:

"Ở nước ngoài trường hợp này sẽ bị khởi tố đi tù rồi";

"Không hiểu nổi ông bố này nghĩ gì. Đến lúc hối hận không kịp, chiều con thì chiều ăn chiều uống chứ không được chiều hư vậy";

"Nguy hiểm quá, chả hiểu làm bố cái kiểu gì. Chẳng may làm sao thì hối hận cả đời";

"Nhìn đứa trẻ, thấy người lớn bất cẩn quá, sợ thật";

"Chịu với ông bố này, người đi ô tô đúng là khó chả biết nên làm sao. Còi hay vượt lên nhắc lỡ chẳng may cháu bé giật mình ngã thì lại oan gia".

Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế có khuyến cáo cách chở con bằng xe máy thế nào là an toàn?



Các chuyên gia lưu ý, khi chở trẻ nhỏ trên xe máy, những điều đầu tiên mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng cần phải nhớ là:



- Đối với trẻ từ 1 tuổi trở xuống, nên dùng đai để cố định trẻ khi lưu thông trên đường. Nếu không, bạn có thể dùng khăn vải làm thành một túi đeo chéo để giữ chặt con. Không để chân hoặc đầu trẻ thò ra ngoài tránh xe cộ va quệt vào trong khi di chuyển



- Nếu con bạn từ 3 tuổi trở lên, bạn nên cho bé đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Đặt trẻ ngồi giữa cha mẹ, bạn giữ chặt bé bằng hai tay và không cho con ló đầu ra ngoài.



- Không để trẻ đứng trên xe với bất cứ lý do nào.



Vị trí nào trên xe máy cho trẻ nhỏ là an toàn?



Trẻ ngồi phía trước là vị trí nguy hiểm nhất, xe chỉ cần phanh gấp, lực quán tính đẩy đứa bé đến phía trước, ngực đập vào tay lái, có thể sẽ vỡ bất cứ thứ gì bên trong lồng ngực kể cả tim. Nếu xe ngã, vị trí phía trước là nơi chật chội, chèn ép, và tay lái có thể quay ngang chọc vào bụng trẻ.



Không nên cho trẻ đứng trên yên xe dù là có người giữ phía sau, vì khi xe chao trái hay phải, lực gia tốc kéo trẻ đi theo cái đà đó, xe sẽ có khuynh hướng nghiêng theo chiều ngang, khi đó trọng lực sẽ kéo đứa trẻ xuống, trẻ càng nặng lực càng mạnh, không cách gì người ngồi phía sau có thể kiểm soát được, chỉ cần một tích tắc sơ sẩy là trẻ tuột xuống đường ngay.



Chở trẻ con bằng xe máy, vị trí an toàn nhất là sau lưng người lớn, có dây đai để nịt chặt trẻ vào bụng người chở, trẻ muốn ngủ muốn quậy phá thì người chở vẫn có thể kiểm soát được

