Clip giải cứu ô tô lao xuống 'tắm' biển Phú Quốc

Đoạn clip ghi lại hành trình chiếc xe ô tô khách được giải cứu từ bờ biển Phú Quốc được chia sẻ lên mạng xã hội hôm nay đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, vào hôm 14/8, lực lượng cứu hộ đã phải huy động 2 chiếc xe máy xúc, 1 chiếc xe cẩu và hàng chục nhân công để đưa chiếc xe ô tô đang bị hư hỏng nặng nằm dưới bãi cát trước một khách sạn lớn của Phú Quốc lên bờ thành công. Hiện chiếc xe đang được tạm giữ chờ lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin trên báo chí, Công an TP Phú Quốc cho biết qua kiểm tra bước đầu, tài xế điều khiển xe ô tô khách 45 chỗ không sử dụng chất kích thích nhưng nghi ngờ có biểu hiện loạn thần bất chợt. Vì thế, đôi lúc khi gặp chuyện có thể ông không kiềm chế được suy nghĩ và hành vi.

Đoạn clip giải cứu xe ô tô lên khỏi bờ biển đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng:

"Sao không để luôn đấy sửa thành homestay hoặc quán cafe bãi biển cho hot. Giải cứu tốn kém quá";

"Vướng cái tầng hầm của khách sạn chứ không thì xe không bị tắm biển lâu thế. Phen này bác tài xế tốn kha khá tiền rồi";

"Cái gàu máy xúc đè trực tiếp lên xe nhìn xót quá. Thôi cũng may của đi thay người. Một phút lỡ chân mà phải huy động bao nhiêu nhân công và máy móc mới giải cứu nổi".

Vụ tai nạn hi hữu ở Phú Quốc khiến cư dân mạng thắc mắc không biết do tài xế nhầm đường hay vì lí do gì mà chở hành khách lao thẳng xuống bờ biển như vậy.