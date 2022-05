Đứng tim xem clip cháu bé ngã xe đạp ngay trước đầu ô tô trong đêm tối

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại vụ việc xảy ra vào 21h tối mùng 01/5 đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Theo clip, một bé trai đang đạp xe đạp trên đường làng lúc 21h đêm thì loạng choạng tay lái rồi đâm vào hòn gạch, ngã nhào ra đường ngay trước mũi xe ô tô có camera hành trình. Thật may tài xế xe ô tô đi chậm nên đã kịp thời dừng xe ngay sát cháu bé.

Bé trai sau khi bị ngã hoảng sợ đã chạy lại ô tô rồi cuống quýt dựng xe dậy đi tiếp.

Đoạn clip được tài xế xe có gắn camera hành trình chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo các bậc phụ huynh: "Trời tối các phụ huynh nên hạn chế cho các cháu đường, rất nguy hiểm". N

Xem clip trên, nhiều người chúc mừng tài xế cũng như cháu bé đã may mắn tránh được một vụ tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên cũng nhiều người tranh luận xem nguyên nhân vì sao cháu bé ngã, đồng thời chia sẻ các tình huống cũng như kinh nghiệm xử lý khi gặp phải.

"Bác tài đăng clip lên để mọi người có con nhỏ chú ý là đúng. Tôi đi xe máy đây, đi trong phố nhỏ rất từ từ, thằng bé con đang đứng trên vỉa hè chơi với bạn, tự dưng nó lao vèo xuống đường làm tôi phanh dúi phanh dụi mà vẫn đâm nó lăn mấy vòng. Vội vàng xuống ôm nó lên để dỗ, dù sao nó cũng sợ. May dân quanh đấy chứng kiến người ta bảo thôi không sao cứ đi đi, chứ không bố mẹ nó ra đấm cho không trượt phát nào mất";

"Em cũng gặp trường hợp y như này nhưng là hồi em đi xe 2 bánh. Trời tối đang đi có thằng trẻ con đi xe đạp tự dưng ngã lăn ra mũi xe mình. Mình phanh gấp thế là cũng lăn long lóc. Bố mẹ nó ở đâu chạy ra ăn vạ mình may mà có ngưòi đi đường chứng kiến thanh minh giúp không thì em không có đường về nhà";

"Khi nào cho cụ ô tô đạp xe xong cho xe tải đèn sáng rực dí đằng sau xem tâm lý cụ ổn được không? Nhìn cháu bé loạng choạng có vẻ rất sợ. Nhất là bác tài lại thêm hồi còi nữa thì cháu nó cuống lên là ngã thôi";

"Trời tối chắc thằng bé tranh thủ đèn xe sáng soi nên cháu nó phóng vội để hứng chút sáng của đường. May mà trong ngõ đi chậm chứ nhanh tí là xong rồi. Không may đạp vội nên trượt chân. Cũng may là cháu không sao";

"Với tầm tuổi các cháu nhỏ này đi đêm vẫn sợ ma. Khi thấy oto soi sáng các cháu sẽ đi nhanh hơn. Lái xe đi chỉ nhanh hơn tốc độ xe máy 1 chút chứng tỏ đi kha chậm. Nhưng cháu bé đi nhanh và ngã coa thể do cuống và xe oto phanh kịp thời".

