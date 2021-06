Dùng Facebook đã lâu nhưng bạn có thắc mắc: 'Tại sao mọi người ít thay cover'?

Facebook là mạng xã hội rất phổ biến tại Việt Nam, dường như mỗi chúng ta đều có ít nhất một tài khoản Facebook. Tuy nhiên, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao rất nhiều người thay ảnh đại diện (profile picture) liên tục, nhưng rất ít khi thay ảnh bìa (cover photo) chưa?

Lý do là bởi khi bạn đăng ảnh hay post một bài đăng nào đó lên Facebook, bạn có thể đặt nó ở chế độ riêng tư "Chỉ mình tôi" (only me). Với ảnh đại diện, bạn cũng có thể đặt tuỳ chọn này. Dù nó sẽ hiển thị với tất cả mọi người, nhưng người khác sẽ chẳng thể nào vào tương tác bức ảnh đó được.

Còn ảnh bìa thì khác, bạn không có cách nào đặt chế độ "Chỉ mình tôi" được cả. Ai cũng có thể react và comment trên ảnh bìa của bạn, vì vậy rất ít người thường xuyên thay thế nó.

Rất nhiều người không hề biết tới sự kì lạ này trên mục ảnh bìa của Facebook, dù đã cố gắng lựa chọn, tìm tính năng chỉ mình tôi nhưng thực ra là nó không hề có.

Theo ttvn.toquoc.vn