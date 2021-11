Pha 'đổi xe cũ lấy xe mới' của thanh niên say xỉn khiến cư dân mạng cười ngặt nghẽo

Thanh niên say rượu dắt nhầm xe máy 'xịn' về nhà, sợ bị ''la làng công an tới'', người nhà hối hả đẩy xe đến quán nhậu tìm chủ nhân để trả lại.

browser not support iframe.

Đoạn clip với tiêu đề "Đi Vision 2011 mà về nhà SH Mode 2020" đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong clip, một thanh niên ở Đà Nẵng khi đi "nhậu" với bạn bè thì đi xe máy Vision cũ, thế nhưng khi về nhà lại phát hiện ra đã dắt nhầm một chiếc xe SH Mode, còn chiếc xe chính chủ vẫn đang ở tại quán. Và thế là, người thân của thanh niên đã hỗ trợ anh chàng tức tốc dắt chiếc xe SH Mode ra quán để trả lại cho chủ nhân, mang chiếc xe "cà tàng" của mình về, trên đường đi liên tục giục nhau: nhanh nhanh không họ la làng công an tới là phiền lắm đó... Thật may, quán cách nhà không quá nên khi đến nơi, chính chủ xe SH Mode còn chưa phát hiện bị người khác dắt nhầm xe. Đưa chiếc xe xịn vào vị trí cũ, thanh niên vội vàng nổ máy chiếc xe cũ của mình trở về nhà.

Thanh niên đã kịp thời đi đổi lại chiếc xe máy dắt nhầm khi chính chủ còn chưa kịp phát hiện. (Ảnh cắt từ clip)

Theo người đăng tải clip chia sẻ, sở dĩ có sự nhầm lẫn như vậy là bởi chiếc xe máy cũ của anh chàng này vốn đã bị trục trặc bình ắc quy nên khó nổ máy. Sau khi rời khỏi quán, lên nhầm chiếc xe SH Mode và không thể nổ máy được nhưng anh chàng lại nghĩ chắc do xe của mình bị hỏng nên "may quá nhà gần thì dắt bộ xe về luôn". Đó chính là nguyên nhân vì sao có tình huống hài hước như trong clip.

Đoạn clip thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt tương tác của cư dân mạng. Nhiều người hài hước đùa vui trước tình huống mà thanh niên kia gặp phải, cũng có người chia sẻ lại kỷ niệm đã gặp tình huống tương tự:

"Chạy nhanh đẩy xe nhanh về chỗ cũ không chủ xe ra không thấy là phiền lắm đó";

"May mà chủ xe chưa phát hiện ra, không lại báo công an thì đúng là tình ngay lí gian mà";

"Giống mình quá, xe Vision không tắt khoá bị hết ăc quy. Mang ra tiệm đông quá thế bảo thôi dắt về mai ra kích sau. Dắt về 1 con xe gì ấy, 2 tiếng sau hốt hoảng dắt ra. Ranh giới ''ăn cơm nhà nước'' mong manh dễ sợ";

"Xưa có thằng bạn mượn con Wave RSX của em đi cafe ngoài phố. Hơn tiếng sau thấy cu cậu lúi húi dắt xe về dựng giữa sân chửi um lên nào là xe đểu, nào là đen, nào là xe không mở được khóa. Em cũng ngớ người xe mới mua hỏng sao được. Ra ngó 1 vòng thấy biển khác. 2 thằng lúi húi đẩy ra may chủ xe vẫn ngồi đấy. Đẩy xe hơn 2km vừa tức vừa buồn cười";

"Trước có 2 ông đi 2 chiếc Airblade giống nhau vào cùng 1 quán, 1 ông về trước ra đút chìa khóa vào về bình thường. Ông còn lại về sau đút chìa khóa không mở được mới biết nhầm xe. Chẳng biết ông kia nhà cửa ở đâu mà đòi lại xe. Sáng hôm sau ông bố chạy xe sang xin đổi xe do tối thằng con say quá, ông bố sáng ra thấy biển số lạ mới biết con lấy nhầm xe".

Thanh niên này thật may mắn vì nhà gần, kịp thời phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại. Đã có không ít vụ tai nạn do uống rượu bia vẫn điều khiển xe máy ô tô; cũng đã có trường hợp án mạng xảy ra do say rượu đi nhầm xe, tưởng bị trộm cướp. Một bài học cho tất cả mọi người: đã uống rượu bia thì không lái xe, hãy luôn tuân thủ Luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng; cũng là để tránh những tình huống ''dở khóc dở cười'', thậm chí tránh được những vụ va chạm, mâu thuẫn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng không đáng có.

Lam Giang

Clip: MXH