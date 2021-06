Dở khóc dở cười với những trái xoài Việt Nam được 'định giá' vài chục triệu đồng

Xoài là giống cây ăn quả đặc trưng của vùng nhiệt đới, ngoài việc cho quả có giá trị kinh tế lại có bóng mát, xanh quanh năm nên được người dân ưa chuộng trồng khắp nơi. Nhiều ngôi biệt thự hay nhà phố cũng thường trồng cây xoài "siêu to khổng lồ" để tô điểm không gian thêm phần xanh và đẹp.

Tuy nhiên, những cây xoài quả sai lúc lỉu cũng có lúc tạo ra những câu chuyện cười ra nước mắt.

Câu chuyện vỡ kính xe ô tô do những vật thể bay từ trên trời rơi xuống xưa nay không phải là hiếm. Thế nhưng, khi xoài được mùa như năm nay thì cư dân mạng lại có cơ hội chiêm ngưỡng vô số trái xoài "đắt đỏ", bị "định giá" vài trăm tới hàng chục triệu đồng.

Một người dùng facebook đã đăng lên mạng xã hội này hình ảnh hai quả xoài vỡ và một nóc xe ô tô có cửa sổ trời vỡ toang kèm dòng chữ: "Nghe nói quả xoài này có giá 25 triệu, chắc có lẽ là quả xoài đắt nhất Việt Nam. Kính sau cửa panomara xe mec E280 đời 2007".

Ngay sau khi đăng ít giờ, bài đăng đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ của cư dân mạng. Nhiều người không tin rằng quả xoài có thể làm vỡ kính cường lực - loại kính vốn được coi là chắc chắn nhất, khó vỡ nhất trên xe ô tô. Cũng có nhiều người đồng cảm chia sẻ tổn thất với chủ chiếc xe, bởi họ cũng từng trong hoàn cảnh tương tự:

Trưa hôm qua ở huyện Đông Anh, 2 xe taxi bị xoài rụng làm nứt kính lái mới đắng lòng" - một tài khoản chia sẻ hình ảnh 2 chiếc kính lái của 2 taxi có số hiệu 580 và 636 bị vỡ do xoài rụng

Ảnh chụp màn hình bài đăng của một cô gái với tình huống "cười ra nước mắt": bố cô bạn đỗ xe dưới sân cơ quan và bị quả xoài rụng xuống làm vỡ góc kính xe ô tô, thay mất 15 triệu đồng.

Một tài khoản khác cũng lập tức kêu lên: "Em cũng mới bị"

Quay đi quay lại thấy quả xoài rơi dưới đất, tưởng vớ được quả xoài lên xe ngồi ăn thì nhìn thấy cảnh kính bị vỡ mất rồi. Quả xoài vừa chua vừa đắng vậy có ăn được không ạ?

Trước đó, doanh nhân Phượng Chanel chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ghi hình cây xoài "siêu to khổng lồ", trái sai lúc lỉu trên cành. Cộng đồng mạng chưa kịp trầm trồ khen nhà đẹp và cây xoài sai quả thì chủ nhân than thở: "Cây xoài nhà tôi nó mất nết quá các ông ạ". Hóa ra, cuối clip là hình ảnh mà ai nhìn cũng xót xa. Những quả xoài to, chín và nặng rơi từ trên cây cao xuống đã làm vỡ kính của chiếc xe Mẹc trị giá hơn 2 tỷ đồng của chủ nhân.

Theo những người am hiểu về xe đánh giá, kính của chiếc xe này có giá khoảng 25 triệu đồng. Có nghĩa là, một quả xoài rơi xuống khiến Phượng Chanel cũng rơi luôn số tiền tương ứng để thay thế kính xe ô tô.

Sau những pha tai nạn vì xoài, nhiều người khuyên các chủ xe ô tô không nên dừng đỗ xe dưới tán cây to, nhất là những cây có quả có thể bất thình lình rơi xuống như xoài, dừa, mít.... bởi nếu không may trái cây chín rụng xuống thì không thể bắt đền được ai mà phải ngậm ngùi thưởng thức trái đắng một mình.

Lam Giang