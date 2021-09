Dân mạng cười 'rung rốn' khi xem clip tấm kính bị vỡ vì những nguyên nhân không ngờ

browser not support iframe.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội ghi lại tình huống cười ra nước mắt. Có 3 người đàn ông đang bê một tấm kính khổ lớn từ vỉa hè vào nhà.

Khi tới bậc cửa có lẽ do tấm kính nặng và rộng không lọt qua cửa nên 3 người đàn ông đang loay hoay thì một người phụ nữ từ nhà bên đi tới. Chị nhanh tay vào giúp đỡ "hàng xóm" nâng tấm kính.

Nhưng thật không may, khi chị vừa chạm vào góc thì tấm kính nứt rạn ngay trên tay của 4 người. Khoảnh khắc ấy khiến cho tất cả mọi người "đứng hình".

Nhiều người bình luận, "không biết do lỗi của chị kia nhiệt tình giúp đỡ hay do 3 anh này bê va vào cửa nhỉ?";

"Đang 3 người bê thành một mặt phẳng tự nhiên chị này cầm vào góc làm lệch đi nên vỡ là đúng rồi";

"Kính cường lực không ai bê ở góc kính như chị gái cả đâu. Thôi thì bài học kinh nghiệm, chia làm 4 cho đều nha";

"Hơn 20 năm buôn bán kính, tôi chưa thấy ai lại bê kính nằm ra như vậy cả. Người ta phải dựng tấm kính lên thì mới giảm trọng lực không làm vỡ kính. Thật, mất tiền mới rút ra bài học".

Trước đó, một đoạn clip cũng ghi lại tình huống hài hước khiến cho người bán hàng rơi vào tình thế "nói dối". Bởi khi anh vừa giới thiệu về tấm kính cường lực là loại "kính đã tôi là tăng cường độ cứng, rất chắc chắn, sao có thể vỡ được". Anh cúi người cầm cái búa lên gõ vào tấm kính để chứng minh lời nói của mình. Quả thực, sau vài nhát gõ búa vào bề mặt tấm kính vẫn không hề bị sứt mẻ.

Người đàn ông còn lại dường như cũng tò mò về độ bền của tấm kính nên cũng cầm cây búa gõ thử. Sau 2 nhát búa đầu tiên tấm kính vẫn rất bền, anh liền lấy búa gõ vào cạnh bên của tấm kính. Và, "bùm" - tấm kính cường lực nổ tung trong khi người bán hàng vẫn đang say sưa giới thiệu sản phẩm.

Cư dân mạng cười ngả nghiêng vì tình huống hài hước này.

"Quả thực kính cường lực bền, khó vỡ và khi vỡ không gây nguy hiểm chứ không phải là không vỡ";

"Kính bền và chịu được lực va đập mạnh vào bề mặt, nhưng không chịu được lực gõ ngang như anh kia";

"Chả có tấm kính nào tồn tại được khi chịu một lực gõ thẳng tay vào cạnh thế cả. Đừng trách người bán hàng, anh ấy không nói sai đâu".

"Test kính xong rồi, còn tấm nào khác nữa không chủ nhà ơi. Để mình trả tiền cả 2 tấm nhé"...

6 cách phân biệt kính cường lực và kính thường

1. Kiểm tra tem

Cách đầu tiên và dễ dàng có thể nhận biết kính cường lực đó là tem của nhà sản xuất được in trên bề mặt kính, thông thường kính trước khi đưa vào tôi thì sẽ được in lên góc tấm kính tem có thông tin của nhà sản xuất bằng loại sơn chịu nhiệt mà sau khi tôi lên thì tem chữ không bị nhòe, mờ hay bong tróc.

2. Kiểm tra độ chịu lực

Kính cường lực sau khi trải qua quá trình gia nhiệt sẽ có khả năng chịu lực lớn hơn gấp 4-5 lần so với kính thường ở cùng độ dày và kích thước, do đó khi ta tác động lực vào 2 tấm kính có cùng chiều dày, kích thước đối với kính cường lực không thể dễ dàng bị phá vỡ như kính thường ta phải tác động lực gấp 4-5 lần thì kính mới bị hỏng.

3. Kiểm tra bề mặt kính

Kính cường lực sau khi qua lò tôi ở nhiệt độ tiêu chuẩn sẽ được làm lạnh đột ngột bằng luồng khí mát thổi với áp lực lớn nên bề mặt kính cường lực căng bóng, nên nếu nhìn nghiêng có thấy bề mặt kính có chút gợn và cong không phẳng như kính thường.

4. Tiếng vang

Khi dùng tay gõ vào bề mặt của tấm kính thì với kính cường lực sẽ phát ra tiếng kêu đanh và vang hơn so với kính thường.

5. Tạo thành hạt lựu nhỏ khi vỡ

- Kính thường khi bị vỡ sẽ tạo ra những mảnh vỡ sắc nhọn, dễ gây sát thương cho người sử dụng.

- Kính cường lực khi vỡ sẽ tạo thành những hạt nhỏ như hạt ngôi không sắc nhọn, do đó cũng giảm thiểu khả năng gây sát thương cho người sử dụng, rất an toàn.

6. Khả năng gia công lại

- Kính cường lực: Là kính được tôi nên ta không thể cắt xén, nói cách khác là không thể thay đổi kích thước tấm kính.

- Kính thường: Hoàn toàn có thể cắt, khoét lỗ tùy ý.

Lam Giang (clip: MXH)