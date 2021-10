Dàn cast Squid Game đồng lòng hé lộ cảnh quay khổ sở nhất, nam chính phải nôn vài lần

Một trong những điểm thú vị và thu hút nhất của Squid Game (Trò Chơi Con Mực) chính là những vòng chơi tử thần, dựa trên các trò trẻ em quen thuộc tại Hàn Quốc. Nếu như khán giả luôn hào hứng trước mỗi vòng chơi chết chóc của Squid Game, thì ở hậu trường, dàn cast cũng đối mặt với áp lực và sự khổ sở khi thực hiện nhiều phân đoạn nguy hiểm, tốn sức.

Trong video phỏng vấn mới tung của Netflix, dàn cast Squid Game đã được hỏi về cảnh quay khó nhất đối với họ. Mọi người đều đồng lòng khẳng định trò chơi kéo co chính là trải nghiệm tồi tệ, mệt mỏi nhất ở hậu trường phim.

Cũng giống như trên phim, các diễn viên của Squid Game phải thực sự dùng sức lực để tham gia trò kéo co. Đầu kia của sợi dây thừng được móc vào một chiếc máy chuyên dụng với sức kéo khổng lồ. Chính vì thế, diễn viên phải "lăn xả", vận dụng cơ bắp của mình trước ống kính máy quay.

Điều đáng nói hơn nữa là một phân đoạn quan trọng như trò kéo co sẽ yêu cầu diễn viên phải quay đi quay lại nhiều lần, với nhiều góc máy. Đó là lý do khiến hậu trường của trò kéo co trở nên vô cùng kinh hoàng với mọi người.

Lee You Mi - nữ diễn viên trẻ thủ vai Ji Young hé lộ rằng cho dù có cố gắng đến đâu, dàn cast cũng không thể chiến thắng một chiếc máy chuyên dụng.

Lee You Mi thủ vai Ji Young - nhân vật đáng thương nhất trong Squid Game

Nữ diễn viên Kim Joo Ryoung thủ vai Mi Nyeo cũng khẳng định trò kéo co khiến cô trở nên kiệt quệ, cạn sức lực.

Biểu cảm của các nhân vật trong trò kéo co ở Squid Game cũng là cảm xúc thật sự của diễn viên khi quay phim

Thậm chí, phân đoạn này sẽ yêu cầu quay cận cảnh gương mặt của từng nhân vật khi đang kéo co. Chính vì thế, những diễn viên đứng sau trong hàng sẽ phải quay đi quay lại, kéo co nhiều lần gây căng thẳng và mệt mỏi.

Đặc biệt, nam diễn viên Heo Sung Tae thủ vai gã côn đồ Deok Soo có vẻ là người khổ sở nhất khi diễn phân đoạn kéo co này. Nam diễn viên chia sẻ rằng ông đã "dùng tất cả sức lực của mình" khi đóng phân đoạn đó.

Để tham gia Squid Game, nam diễn viên Heo Sung Tae đã phải tăng cân cấp tốc, dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe

Trước khi Squid Game bấm máy, Heo Sung Tae đã phải cố tăng 15-17kg để sở hữu hình thể phù hợp với nhân vật Deok Soo. Tuy nhiên, việc tăng cân trong thời gian nhanh như vậy dẫn đến nhiều hệ lụy về sức khỏe, bao gồm việc mất đi cơ bắp hay đau khớp xương. Chính vì thế, việc quay phim với ông còn khó khăn rất nhiều. Nam diễn viên chia sẻ rằng ông đã phải nôn rất nhiều lần trong suốt quá trình ghi hình cảnh kéo co.

Nhiều diễn viên quần chúng của phim còn phải thực hiện các cảnh quay nguy hiểm hơn

Dẫu vậy, thật may mắn khi những cố gắng, nỗ lực của dàn diễn viên đã được đền đáp xứng đáng. Thành công của Squid Game trên khắp thế giới mang tới cơ hội "đổi đời" cho nhiều gương mặt tham gia bộ phim, khiến họ được khán giả toàn cầu ghi nhớ và mến mộ.

Nguồn ảnh: Netflix

Squid Game ‘phơi bày’ cuộc khủng hoảng nợ của Hàn Quốc Theo Guardian, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Squid Game (Trò chơi con mực) đang đạt kỷ lục về lượt xem trên nền tảng phát trực tuyến Netflix.

Theo ttvn.toquoc.vn