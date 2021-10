Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ diễn biến mới nhất vụ kiện do bà Phương Hằng đâm đơn nghi 'ngâm tiền từ thiện'

Trưa 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM thông báo đã chuyển đơn bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đến Văn phòng cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã chuyển đơn lên Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để xem xét giải quyết.

"Cuộc chiến" giữa CEO và nam ca sĩ đã không dừng lại trên không gian mạng mà đã được chuyển tới cơ quan điều tra

Trước đó, vào cuối tháng 8 bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn gửi đến phòng PC02 tố cáo Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng) có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân.

Theo vị nữ CEO này, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.

Bà Hằng cho rằng, hành động của ông Hưng giống như hành động “ngâm” tiền từ thiện của danh hài Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ diễn biến mới nhất vụ kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngay trong chiều cùng ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã đăng lên trang facebook cá nhân của mình những thông tin cập nhật về quá trình làm việc của nam ca sĩ với các cơ quan chức năng, ca sĩ này khẳng định "để bảo vệ mình trước những thông tin vu khống, xuyên tạc, tiêu cực về chuyện từ thiện".

Theo đó, nam ca sĩ đã có buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C02) và đã cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC01) đã mời nam ca sĩ lên để làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh. Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến PC01 Công an tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đang ở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Nam ca sĩ đăng tải bài đăng trên trang cá nhân: "Các buổi làm việc đều diễn ra rất khách quan, đúng pháp luật. Điều đáng mừng là mọi việc đang dần sáng tỏ, cơ quan điều tra cũng trao đổi rõ ràng quan điểm sẽ làm việc chí công vô tư và quyết liệt điều tra để sớm có kết quả. Hưng được Điều tra viên giải thích rất cụ thể về quá trình giải quyết đơn thư tố cáo phải tuân thủ quy trình tố tụng, vì vậy mọi tài liệu chứng cứ phải được thu thập và xác minh theo đúng quy định pháp luật nên phải có trình tự và thời gian nhất định".

Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ mong muốn người hâm mộ và những khán giả đang nghi ngờ hay ác cảm với mình trong thời gian qua hãy cố gắng kiên nhẫn một chút, "đừng đôi co hay dùng những ngôn từ không hay trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của cộng đồng mạng"."Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, ai sai, vu khống, bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, bằng pháp luật và nếu bản thân Hưng sai Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", nam ca sĩ khẳng định.

Lam Giang

Ảnh: MXH