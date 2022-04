MV mới của Sơn Tùng MPT bị phản ứng dữ dội, 'đưa nhảy lầu vào câu view nhẫn tâm'?

Sơn Tùng- MPT vừa ra mắt MV mới lập tức làm dấy lên tranh cãi. 'Câu view một cách nhẫn tâm thế, bao vụ trẻ em nhảy lầu rồi'; Càng ngày càng thấy Tùng vì tham vọng mà bỏ qua giá trị nhân văn rồi'... người nghe bình luận

Tối 28/4, sau một thời gian ấp ủ, MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP đã ra mắt thu hút sự chú ý của người hâm mộ và cả cư dân mạng. Những cơn mưa lời khen về ý tưởng mang tính đột phá, mang dòng nhạc hiphop pha thêm rock vốn được ưa chuộng và phổ biến trên thế giới thể hiện tham vọng muốn chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế.

Tuy nhiên, MV mới cũng ngay lập tức nhận được những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây chính là những thứ "trong tầm kiểm soát" của team Sơn Tùng - MPT, bởi từ trước tới giờ tất cả các MV của anh đều gây tranh cãi từ đạo ý tưởng, đạo nhạc...

Nhưng lần này, vì sao cộng đồng mạng lại phản ứng dữ dội như vậy? Thành tích công chiếu của MV "There's no one at all" kém xa so với những MV trước đó của ca sĩ đến từ Thái Bình phải chăn do ngôn từ bằng tiếng Anh hay là do nội dung đang bị xếp vào nhóm nội dung có bạo lực, phản cảm mà không gán nhãn cảnh báo?

Sáng ra mở News Feed thấy quá nhiều những ý kiến của người hâm mộ nam ca sĩ. Những lời chỉ trích nặng nề dành cho nam ca sĩ ở MV mới này:

"Câu view một cách nhẫn tâm thế, bao vụ trẻ em nhảy lầu rồi";

"Mọi năm còn ngóng chờ MV mới ra của Tùng mà năm nay thất vọng quá. Tại sao lại có thể đưa ra một MV có hướng giải quyết tiêu cực như vậy? Một thần tượng của giới trẻ nên và cần phải có hành động gián tiếp truyền tải thông điệp tích cực giúp bọn trẻ hiểu và trân trọng ý nghĩa cuộc sống mới đúng. Càng ngày càng thấy Tùng vì tham vọng mà bỏ qua giá trị nhân văn rồi";

"Nhất định không xem lại MV này một lần nào nữa, mạng xã hội đưa những tin trẻ em nhảy lầu dày đặc chưa đủ sao mà Tùng Núi còn cổ súy cho việc đó? Fan của Tùng toàn bọn nhỏ đấy, chúng sẽ học theo cách làm của thần tượng mỗi khi gặp bế tắc đấy";

Tuy nhiên, âm nhạc là sự cảm nhận của mỗi người, nhìn nhận thông điệp tích cực hay tiêu cực trước sản phẩm âm nhạc này.

Những người hâm mộ nhạc của Sơn Tùng MPT cũng như những fan ca nhạc quốc tế đều đưa ra những lý lẽ để bảo vệ cho thần tượng của mình trước làn sóng chỉ trich MV mới mang thông điệp tiêu cực.

"Hơi liên quan 1 chút đó là trong 1 bài tâm sự gần đây Tùng có nói, trong Tùng luôn có 2 nhân cách đó là Sơn Tùng M-TP, người nghệ sĩ lúc nào cũng muốn ra bài hát càng nhiều càng tốt. Và 1 Nguyễn Thanh Tùng, là CEO của một công ty, có trách nhiệm ngăn sự nông nổi của nghệ sĩ đó lại vì 1 sự nghiệp lớn hơn. Cụ thể trong MV này thì luôn có 2 nhân cách và tình cảnh đối lập nhau mà mình sẽ đề cập đến ở sau" - Admin một nhóm dành cho những người yêu mến Sơn Tùng - MTP chia sẻ những hình ảnh và bài phân tích những hình ảnh ẩn dụ trong MV chia sẻ.

"MV thì nhân vật chính có xu hướng chống đối lại xã hội nhưng sâu trong tâm hồn vẫn mong muốn được đón nhận và yêu thương. Lúc anh công bố dự án mình lo lắng lắm nhưng nghe anh nói “không áp lực, không ép buộc, không có bất cứ sự lo lắng nào“ làm mình yên tâm hẳn. Đây là cột mốc đánh dấu 1 chặn đường mới của anh nên mọi người không cần nặng nề quá, hãy vui vẻ tận hưởng nó";

"Nghe cảm xúc. Nhưng ngắn quá nhỉ. Lyrics thống khổ quá. Một cảm giác rất đau đớn khi bên bạn không có ai cả. Bạn bị tổn thương, và rồi bạn làm những điều điên rồ, xây dựng lớp vỏ cứng bao bọc trong trái tim mình, nhưng sự thật bạn yếu đuối, bạn đau khổ và bạn muốn. Vẫn mong mỏi, khát cầu chạy về nơi có ánh sáng, ấm áp, sau tất cả tổn thương";

"Thứ duy nhất cậu ấy có là cuốn băng có giọng nói của mẹ. Sống nổi loạn bất cần cũng bởi cần ai đó quan tâm đến mình";

