Group mạng xã hội hàng trăm nghìn thành viên OTO+ đột ngột biến mất

Sáng 13/10, cư dân mạng bất ngờ không thể truy cập vào group mạng xã hội trên facebook có hàng triệu thành viên như Oto+.

Admin nhóm OTO+ lên tiếng chia sẻ

Nhiều giả thiết được đặt ra về sự mất tích tập thể của các group này được đưa ra như: admin bán group, do Facebook thay đổi thuật toán, do vi phạm bản quyền, do các group vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ...

Cư dân mạng xôn xao khi hàng loạt nhóm mạng xã hội đông thành viên đột ngột biến mất

Theo phán đoán của thành vieengroup, có thể đây là chiêu của Facebook ép người dùng chuyển sang page để dễ quản lý và thu tiền.

"Vấn đề là trên group có chưa vô vàn tài sản trí tuệ của hàng trăm nghìn thành viên. Sân chơi thì dựng lại không khó, nhưng bao nhiêu dữ liệu bị xóa mất mới đắng", một thành viên cay đắng thừa nhận.

Dù vì lí do gì đi chăng nữa thì hàng trăm nghìn thành viên của các nhóm đang "nhốn nháo" đi tìm đồng đội để có sân chơi mới sau khi các nhóm cũ "bay màu" không lời từ biệt.

Hiện tại chưa rõ thông tin vì sao những group lớn hàng trăm nghìn thành viên đột ngột đóng cửa như vậy. Đến chiều nay, quản trị group OTO+ đãlập nhóm mới và các thành viên với việc kết nạp thành viên tự động vô cùng dễ dàng nhằm tăng nhanh thành viên, để "tái tạo" sân chơi mới.

