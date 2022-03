Con trai nhét hạt cườm vào mũi làm mẹ loay hoay khổ sở lấy ra, chỉ 1 thao tác nhẹ chiếc hạt lập tức rơi ra ngoài

Vẫn còn may là vì hạt cườm này thuộc loại khá to nên không chui xuống mũi của cậu bé.

Trẻ con vốn hiếu động, nghịch ngợm và thích khám phá thế giới xung quanh. Đặc biệt là những vật nhỏ, sắc nhọn mà bố mẹ luôn tìm cách không cho con chạm vào. Khi nhìn thấy một món đồ lạ, các bé thường tò mò cho vào miệng, mũi, thế nên chỉ cần lơ đễnh vài giây là thể nào cũng có chuyện.

Mới đây, một bà mẹ chia sẻ đoạn clip cậu con trai nhét một hạt cườm trắng vào mũi. Do viên ngọc này có kích thước khá to nên bị kẹt lại ở đầu mũi không thể lấy ra nhưng may mắn nó không rơi xuống sâu bên trong mũi. Lúc này, người mẹ tìm mọi cách để lấy hạt cườm ra, trong lúc luống cuống chị khẳng định phải cho đi viện thôi.

Bé trai nhét hạt cườm vào mũi khiến cả nhà hoảng hốt

Chứng kiến cảnh tượng này người xem không khỏi lo lắng còn bà mẹ thì loay hoay, khổ sở mãi. Một lúc sau, chị dùng hai tay ấn mạnh phần trên và bất ngờ chiếc hạt văng ra ngoài. Lúc này mấy mẹ con thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên dặn dò các bậc phụ huynh khác phải chú ý khi trông chừng con.

Người mẹ này cho biết chị đã cất món đồ khá xa và cao rồi nhưng không hiểu sao con trai vẫn với được. May mắn là chiếc hạt có kích thước không quá nhỏ nên có thể lấy ra sau đó. Với những gia đình có trẻ nhỏ, cần sát sao trông nom bé 24/24, đặc biệt với trẻ dưới 2 tuổi, cần để đồ vật trên cao, tránh xa tầm với và tầm nhìn của con. Khi bé lớn hơn một chút thì nên dạy con không được phép chạm vào vì chúng rất nguy hiểm.

Hạt cườm màu trắng nằm ở ngay đầu mũi nhưng rất khó lấy ra.

"Ngồi ngoài thì nghĩ ra biết bao là cách lấy ra nhưng trong tình huống đó bảo đảm không nghĩ được gì", "chỉ sợ con làm sao thôi, mấy đứa trẻ này lúc nào cũng làm bố mẹ lo lắng", "đồ chơi nhỏ xinh tốt nhất là nên cất thật kĩ đi ạ", "vừa xem vừa thót tim, may mà lấy ra được nhưng cũng là bài học đắt giá rồi", "chắc cậu bé không dám làm thế nữa đâu nhỉ"... người xem để lại bình luận.

Trẻ con rất hiếu động nên việc cấm đoán chúng không nghịch ngợm là rất khó, tuy nhiên người lớn nên chủ động cất gọn gàng đồ vật, quan sát con kĩ càng, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Theo nhipsongviet.toquoc.vn