Cô gái ngồi sau xe máy bất ngờ lộn nhào xuống đường, 'thủ phạm' hóa ra là vật quen thuộc của chị em

Camera an ninh của nhà dân ven đường đã ghi lại được tình huống tai nạn hi hữu. Một người phụ nữ ngồi sau xe máy đang lưu thông trên đường, không hề va chạm với ai nhưng bỗng ngã lộn nhào xuống đường.

Những người đi đường nhanh chóng lại đỡ nạn nhân đứng dậy nhưng gặp khó khăn. Hóa ra thủ phạm chính là chiếc áo chống nắng mà cô đang mặc trên người. Chiếc áo đã cuốn vào bánh xe máy nên để lôi được nó ra phải dắt lùi xe máy một đoạn.

Rất may người bị nạn chỉ bị xây xước nhẹ, chấn thương phần mềm.

Đây là một bài học cảnh báo chị em phụ nữ dù muốn giữ gìn làn da trước khói bụi, ánh nắng mặt trời cũng phải cẩn trọng khi sử dụng áo chống nắng, đặt an toàn lên trước hết.

Trước đây đã có rất nhiều vụ tai nạn nguyên nhân từ áo chống nắng như hè năm 2020, một nữ sinh Hà Nội mặc áo chống nắng dài, không may tà áo vướng vào bánh sau xe đạp khiến em ngã đập mặt xuống đường.

Nữ sinh mặc áo chống nắng dài, không may tà áo vướng vào bánh sau xe đạp khiến em ngã đập mặt xuống đường, gãy xương mặt.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu, sau đó chuyển tuyến đến BV Việt Nam – Cuba chiều cùng ngày với chẩn đoán gãy xương gò má cung tiếp trái, xây xát toàn bộ da mặt trái, vùng mắt phù nề, ảnh hưởng đến thị lực.

Hay một trường hợp khác, khi chở con bằng xe máy thấy trời nắng chị H. ở Uông Bí, Quảng Ninh đã lấy áo chống nắng của mình choàng cho con. Thật không may, do chiếc áo quá dài nên đã vướng vào bánh xe khiến trẻ bị ngã, cuốn vào theo. Một phần góc đầu trái và tay trái của bé bị kẹp sâu vào bánh xe. Rất may không có tổn thương về não cho cháu bé.

Qua các trường hợp trên, các chị em phụ nữ cần lưu ý trang phục khi điều khiển xe ra đường phải gọn gàng, kéo khóa kín. Đặc biệt là các loại áo chống nắng, áo dài, áo mưa khi đi ra đường cần hết sức chú ý do tà áo dài, lòa xòa dễ bị buốn vào bánh xe máy, xe đạp... có thể gây thương tích cho bản thân, hoặc làm mất tay lái dẫn đến những tai nạn không đáng có.

Lam Giang