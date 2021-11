Cô gái 'giận trắng người' sau pha tai nạn hi hữu do xe máy lạng lách đâm trúng xe tải chở sơn

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn hi hữu khi xe máy đâm vào đuôi xe ô tô chở sơn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

browser not support iframe.

Camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại toàn cảnh vụ va chạm xảy ra tại cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) vào chiều 16/11.

Đoạn clip cho thấy hình ảnh một thanh niên đi xe máy phóng nhanh, lạng lách vượt ẩu đâm vào đuôi xe ô tô đang dừng đỗ ven đường.

Ảnh cắt từ clip

Cú va chạm húc thẳng vào thùng sơn để phía đuôi ô tô tải khiến cho sơn bắn tung tóe, phủ trắng từ đầu tới chân cô gái đi xe máy lead đang đứng gần đó.

Khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vừa thương cho cô gái tội nghiệp vừa giận thanh niên đi xe máy quá nhanh cũng như những hành vi vi phạm luật giao thông của những người liên quan.

Một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:

"Đi xe mô tô tưởng vậy là ngầu, tưởng vậy là được người ta trầm trồ khen ngợi. Ngờ đâu lại gây họa cho nhiều người";

"Cứ tưởng là người nào đang mặc bộ bảo hộ phòng Covid. Tội nghiệp cô gái đó";

"Vượt bên phải, còn vượt tốc độ cao, đi rõ nguy hiểm. Không biết số phận thanh niên như nào rồi. Chị gái kia bị hắt sơn đen quá. Nhưng vẫn còn may đấy, hên là xe máy chừa bà ấy ra không đâm trúng";

"Chạy tốc độ cao lại thiếu quan sát gây hậu quả nghiêm trọng khiến cô gái "giận trắng cả người". Đề nghị phạt nguội những người liên quan tới vụ tai nạn này. Từ thanh niên đi xe máy tới người đi xe ô tô tải dừng đỗ không đúng chỗ";

"Xin lỗi vì tai nạn của người khác mà tôi lại cười. Nhưng mà chị gái kia xui quá trời, đúng là đã xui thì làm gì cũng vận xui tới thôi";

"Tất cả những ai dừng đỗ xe trên cầu vượt đều đang vi phạm luật giao thông đường bộ rồi. Tốt nhất là dắt nhau đi phun rửa sạch sẽ rồi đi nộp phạt thôi".

Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, cụ thể như sau:



Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô



- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe:



+ Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết (điểm d khoản 1 Điều 5);



+ Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 6 Điều này và trường hợp đỗ xe tại vị trí quy định được phép đỗ xe (điểm đ khoản 1 Điều 5).



- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe:



+ Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn (điểm g khoản 2 Điều 5);



+ Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; dừng xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; rời vị trí lái, tắt máy khi dừng xe; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” (trừ hành vi dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định và hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định) (điểm h khoản 2 Điều 5).



- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe:



+ Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt (điểm d khoản 3 Điều 5);



+ Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển báo hiệu đường bộ; nơi mở dải phân cách giữa (điểm đ khoản 3 Điều 5).

Lam Giang

Clip: MXH