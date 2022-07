Ô tô chồm lên 'nuốt chửng' cô gái ra tín hiệu, khoảnh khắc may mắn khó tưởng tượng

Một đoạn clip ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khiến ai nấy muốn rụng tim khi thấy chiếc xe ô tô chồm lên như nuốt chửng nữ 'lơ xe' đang đứng trên vỉa hè

Một đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được vụ tai nạn xảy ra vào 21h55 đêm 27/7/2022 được cho là xảy ra ở Nghệ An đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, người đàn ông điều khiển ô tô con từ từ tiến lên vỉa hè để cất xe cho gọn.

Hình ảnh cắt từ clip

Có lẽ là do căn chỉnh chưa chuẩn nên anh phải lùi xe lại để tiến sát tường. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra hỗ trợ anh.

Hình ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cắt từ clip

Cô liên tục dùng tay ra hiệu, khi thì bảo xe lùi lại, khi thì vẫy xe tiến tới gần hơn về phía mình. Khoảnh khắc đứng tim khi cô vừa ra tín hiệu cho xe tiến lên vừa tự đi lùi vào góc tường, đúng lúc đó, chiếc xe ô tô chồm lên vỉa hè, lao thẳng vào đúng chỗ cô gái đang đứng.

Như một phản xa cô gái giơ 2 tay ra để chống lại "con trâu sắt" đang lao tới húc mình. Quá may mắn khi gốc cây và tường nhà đã giúp cô thoát nạn thần kỳ trong chớp mắt.

Hình ảnh cắt từ clip

Rất may mắn, sau cú đâm tưởng như chiếc xe ô tô đã nuốt chửng cô gái dưới gầm đầu xe thì cô bình tĩnh đi vòng qua gốc cây, tiến tới bên ghế lái xem tình hình tài xế có bị thương gì không.

Đoạn clip đã khiến cho hàng chục nghìn lượt người xem trên mạng xã hội không khỏi đứng mình, ai nấy chúc mừng người phụ nữ thoát nạn trong gang tấc và nhắc nhở nhau kinh nghiệm khi đứng "lơ xe" luôn luôn phải chọn vị trí đứng an toàn.

"Cái cây và tường nhà đã cứu chị này một mạng sống. Từ đó gia đình sẽ luôn trân trọng và yêu thương cái cây này.

May móp đầu xe mà người không sao, từ giờ đừng bao giờ đứng ngay trước đầu xe mà xi nhan nhé, rất nguy hiểm";

"Anh tài xế nên học thêm kỹ năng lái xe, nhìn bật đèn gầm không bật đèn pha xe là biết rồi. Còn cả người ra tín hiệu nữa, bỏ ngay kiểu đứng sát đầu xe vẫy vẫy đi nhé. Có ngày hối không kịp đâu".

Lam Giang

Clip: MXH