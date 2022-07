Clip gà con lẽo đẽo theo 'bố chó' gây cười ngặt nghẽo

Xem clip hi hữu này, cư dân mạng bật cười và xác nhận đúng là có tình cảm vượt định kiến loài!

Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản có tên là T.H đã chia sẻ tình huống hài hước về động vật nhà mình. Theo đó, vào một ngày đẹp trời chú chó của gia đình bất ngờ "lên chức bố" khi một bạn gà con mới nở lẽo đẽo chạy theo sau.

Theo chia sẻ của chủ nhân clip trên mạng xã hội, chú gà con do nở muộn nhất đàn nên bị mẹ gà mái hắt hủi, không nhận vào đàn. Hễ gà con đến gần là mẹ gà lại hắt hủi rồi mổ liên tục đuổi đi. Cạnh ổ gà là chú chó đang nằm hóng mát. Thấy bị làm phiền và có phần "chướng mắt", chó ta mới sủa mấy tiếng dọa nạt. Kết quả là đàn gà sợ hãi bỏ đi nơi khác, còn bạn gà con lại bám theo chú chó luôn từ đó.

Chú chó trở thành "ông bố ‘bất đắc dĩ"

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu về hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Ai cũng cho rằng hành động của 2 con vật này rất dễ thương. Chú chó to đã tỏ rõ uy phong của mình, còn gà con ngây thơ thì có hành động chọn tổ ấm mới vô cùng đáng yêu.

Một số bình luận của dân mạng

- Ngày xưa tôi cũng có 1 em gà như thế, cũng bị mẹ gà hắt hủi. Chắc do em gà này khác biệt vì người nó tròn vo và phồng lên trông vừa xinh vừa lạ. Chị gái tôi bảo chắc nó bị con ếch hay cóc gì đấy phun nọc nên người nó mới căng tròn như thế. Túm lại nhìn nó đặc biệt và khác biệt so với những con khác. Rồi chẳng biết sao nó thân với tôi, cũng quấn quýt và chạy theo tôi y như này luôn. Nó kiểu nghĩ tôi là mẹ nó. Xong có 1 ngày tỉnh dậy xuống bếp tìm thì không thấy em gà đâu nữa. "Shock" lần 1 vì chị gái tôi bảo nó chết nên ném đi rồi.

- Chạy nhìn ngó xíu ba, chạy nhanh quá con nhỏ tí hụt hơi.

- Các bạn xem bộ phim hoạt hình “bố của gà con” đi, nó cũng như này đấy!

- Mẹ con tôi đã tưởng chuyện thú vị thế này chỉ có trên phim thôi!

- Lớn lên, chú gà này sẽ biết sủa gâu gâu.

- Bố chó này cũng để ý lắm, không thấy chạy nhanh, vừa đủ cho bạn gà đi theo!

- Cưng vậy trời! 1 chiếc bố cần mẫn hết sức.

Đây không phải lần đầu dân mạng chứng kiến sự tốt bụng và thông minh của loài chó. Vào tầm giờ năm ngoái, một người đàn ông có tên là Ralph Dorn (62 tuổi) sống ở Culpeper, Virginia (Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện chú chó Harkey nhà mình giải cứu một con nai bị đuối nước. Trong bài đăng trên Facebook của mình, ông Dorn viết: "Không rõ bằng cách nào mà chú nai con lại ở giữa hồ, nhưng rõ ràng là Harley không hỏi tại sao, chú chó chỉ đơn giản là lao vào hành động".

Harley đã kiên trì “hộ tống” chú nai con trong suốt quãng đường bơi vào bờ. Ông Dorn đã chờ đợi sẵn trên bờ và giúp hai con vật lên bờ an toàn.

Sau khi nai con được nhấc lên khỏi mặt nước và được đặt trên bãi cỏ, Harley bắt đầu nhẹ nhàng liếm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh của chú nai bé nhỏ. Ông Dorn nói với The People: "Harley không muốn xa rời nai nhỏ. Nó cứ tiếp tục liếm lông và chăm sóc cho nai con”.

Trước đó, mọi người đã được phen "lịm tim" khi được tận mắt xem cảnh thân thiết giữa chú chó Husky và mèo con. Theo đó, cô chủ có nuôi 1 bạn chó và 1 bạn mèo. Bình thường bạn mèo và bạn chó hay gây lộn với nhau lắm, nhưng từ khi mèo sinh con, chú chó lại tỏ ra thân thiện, nhường nhịn mèo con.

