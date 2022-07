Clip 2 cảnh sát phi thuyền cứu người gặp nạn trên sông gây xúc động mạnh

Nhờ sự giúp đỡ của hai chiến sĩ cảnh sát, người đàn ông đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm khi đang chới với trên sông.

Mới đây, đoạn clip TikTok ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ công an phi thuyền cứu người gặp bạn giữa dòng nước chảy xiết đang được cộng đồng mạng liên tục truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Cụ thể, một người đàn ông cùng chiếc thuyền không may bị mắc vào cống ngăn mặn. Chiếc thuyền bị dòng nước nhấn chìm gần hết, còn người đàn ông cũng đang chới với trên sông, sức lực ngày một cạn kiệt.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, hai đồng chí công anh đã lái chiếc cano lao băng băng về phía người gặp nạn để kịp thời giải cứu. Khi chiếc thuyền đến nơi, người đàn ông gầy gò lập tức đưa ra chiếc bình nhựa đựng số tiền mưu sinh nhờ giữ hộ, sau đó mới leo lên bên trên.

Dưới sự giúp đỡ của hai cán bộ cảnh sát, người đàn ông đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Dù vậy, gương mặt anh không giấu được biểu cảm tiếc nuối khi dụng cụ kiếm sống của mình vẫn đang chìm dần dưới sông.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều giành lời khen ngợi đến hành động dũng cảm của những chiến sỹ công an, đồng thời cảm thương trước tình cảnh éo le của người đàn ông.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Trông người đàn ông khắc khổ quá, mong công cuộc mưu sinh của anh sẽ đỡ vất vả hơn. Cảm ơn cả những chiến sĩ công an đã dũng cảm cứu người";

"Xem mà thấy xúc động quá, cảm thấy tự hào khi có những cán bộ sẵn sàng cứu giúp người dân như vậy. Mong các anh giữ gìn sức khỏe";

"Mưu sinh trên thuyền như thế này dễ gặp tình huống bất trắc lắm, may mà các anh công an có mặt kịp thời, không thì nguy to rồi";

"Cuộc sống của người dân trên sông là vậy đấy, thu nhập bấp bênh, dòng nước siết là lại gặp nguy hiểm, chỉ biết cầu mong họ giữ được sức khỏe";

"Các anh công an lái cano trông điệu nghệ quá, mong các sẽ tiếp tục cống hiến vì người dân".

Theo www.doisongphapluat.com