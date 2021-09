Chàng trai chăn bò Soytiet tung MV 'xịn mịn', hát tiếng Anh còn kết hợp hẳn với producer người Mỹ để làm nhạc!

Soytiet vừa mới cho ra mắt MV Are You OK? vào tối ngày hôm qua (8/9).

Tối 8/9, chàng trai chăn bò nổi tiếng toàn thế giới - Soytiet - đã "đánh úp" người hâm mộ bằng việc cho ra mắt MV Are You OK?. Ca khúc được thực hiện bài bản hẳn hoi kết hợp với producer Thirstpro, một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ đến từ New Jersey, chứng tỏ sự đầu tư cho sản phẩm này không hề tầm thường tí nào.

Are You OK? mang đến một giai điệu vui tươi, chắc hẳn sẽ giúp khán giả "kéo mood" giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng. Phần hình ảnh của MV Are You OK? thực hiện tại quê nhà của Soytiet

Are You OK? Soytiet Ft. Thirstpro

Vẫn là lối phát âm tiếng Anh "ngọng nghịu" nhưng vô cùng chân chấn, đáng yêu, Soytiet trong Are You OK? không chỉ đếm số mà còn "freestyle" nhiều câu tiếng Anh thông dụng khác như: "I want to say to you one thing, I miss you" (Tôi muốn nói một điều rằng tôi rất nhớ bạn), "Tell me are you OK?" (Nói tôi nghe bạn ổn chứ?), "I want to stay with you one day!" (Tôi muốn bên cạnh bạn một ngày nào đó). Sự gần gũi và hồn nhiên đến lạ kì của Soytiet khiến khán giả trong nước lẫn thế giới vô cùng yêu thích.

Phần hình ảnh MV Are You OK? được Soytiet đầu tư hẳn hoi, đưa công chúng về quê nhà của anh và giới thiệu những cảnh quan gần gũi, quen thuộc như bờ biển, bãi cát,... Không cần quá hoàn hảo, cầu kì như loạt sản phẩm chuyên nghiệp, phần hình ảnh của Are You OK? mang đến cho người xem sự dễ chịu lẫn hài hước khi Soytiet thỉnh thoảng lại làm vài động tác "híp hốp" chất nghệ!

Có thể thấy, sau khi nhận được sự quan tâm từ công chúng trong nước lẫn khán giả quốc tế, Soytiet đã dần có một cuộc sống ổn định hơn, không còn cơ cực như trong quá khứ. Soytiet qua đó cũng có kinh phí để thực hiện những sản phẩm âm nhạc "tròn trịa" hơn từ mặt âm nhạc đến hình ảnh thay vì "cây nhà lá vườn" như các clip trước đây.

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2020, netizen Việt Nam không khỏi xôn xao trước việc hiện tượng mạng Soytiet bất ngờ rơi vào tình huống "thời tới cản không kịp" khi được đích thân 2 "ông lớn" của làng hip-hop là Snoop Dogg và Chris Brown chia sẻ đoạn clip anh đang nghêu ngao "đếm số" bằng tiếng Anh. Không chỉ vậy, loạt tên tuổi đình đám của Hollywood như Rihanna, Cardi B, Miley Cyrus, Justin Bieber,... Cả CLB bóng đá Manchester City sử dụng các đoạn nhạc "đếm số" của anh chàng. Thậm chí, anh cũng xuất hiện trong một bản rap của Wiz Khalifa, mức độ "phủ sóng" toàn cầu của anh chưa ngôi sao Vpop nào có thể làm được!

Các đoạn clip được Soytiet đăng tải lên Instagram và TikTok chỉ đơn thuần ghi lại cảnh anh... ngồi đếm số bằng tiếng Anh với giọng khá ngọng nghịu được cải biên trên giai điệu một ca khúc nổi tiếng. Chỉ cực kì đơn giản thế thôi mà lại gây sốt trên MXH thế giới. Người ta thưởng sử dụng các bài hát của Soytiet khi có dịp cần đếm số một cách hài hước.

Soytiet trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2020 cùng với nhóm 1977 Vlog

Tại Gala WeChoice Awards 2020, Soytiet đã được vinh danh trong Top 10 Nhân vật Truyền Cảm hứng của năm. Hiện tại, Soytiet đã trở lại với cuộc sống giản dị và chân chất thường ngày. Trong năm 2021, anh cho biết đã không còn chăn bò nữa mà đã cùng bạn gái rời quê lên thành phố, ở tại một phòng trọ để gây dựng sự nghiệp riêng. Mới đây, BTC Olympic cũng đã sử dụng bài ca đếm số của Soytiet trong clip vinh danh "huyền thoại" kình ngư Michael Phelps khiến tên tuổi của anh lại một lần nữa được quốc tế chú ý.

BTC Olympic sử dụng ca khúc số đếm của Soytiet để làm nền đếm số huy chương của "huyền thoại" kình ngư Michael Phelps

Theo ttvn.toquoc.vn