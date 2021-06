Chân dung 'hot boy hàng không' khiến hội chị em liên tục 'thả tim'

Những trai xinh, gái đẹp trong ngành hàng không luôn nhận được sự yêu mến của cư dân mạng bởi sự chỉn chu về ngoại hình cũng như khả năng ngoại ngữ tốt.

Mới đây, chỉ với vài bức ảnh tình cờ “rơi rớt” trên mạng xã hội mà chàng trai tiếp viên hàng không dưới đây đã phút chốc nổi tiếng. Trang cá nhân của anh chàng có lượng follow tăng vọt, các bài đăng nhận được lượt like "khủng", còn bản thân anh chàng thì “bất ngờ, vui và có phần choáng ngợp”.

Anh chàng tiếp viên hàng không có gương mặt thanh tú khiến dân mạng tò mò.

Qua tìm hiểu, giờ đây profile chàng tiếp viên hàng không này đã rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là Nguyễn Mạnh Hưng, 25 tuổi đến từ Hà Nội.

Mạnh Hưng tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và đã có 3 năm gắn bó nghề tiếp viên hàng không.

Chia sẻ với Infonet, Hưng cho biết rất bất ngờ trước danh xưng "hot boy hàng không" vì trong công ty, nếu so với các đồng nghiệp khác thì bản thân không phải là người nổi bật.

“Được các bạn ưu ái và dành tình cảm, quan tâm, điều đó khiến mình rất vui. Thế nhưng khi được mọi người gọi là hot boy, thực sự mình cảm thấy ngượng lắm! Trong công ty còn rất nhiều bạn, nhiều anh tuấn tú và tài giỏi. Mình còn phải học hỏi và trau dồi nhiều”, Hưng nói.

Chân dung “hot boy hàng không” khiến hội chị em trầm trồ

Vóc dáng cao ráo của chàng tiếp viên điển trai

Để trở thành tiếp viên hàng không, Mạnh Hưng đã tập các môn thể thao như võ, bơi lội để phát triển ngoại hình, sức khoẻ toàn diện nhất. Ngoài ra, anh chàng còn trau dồi ngoại ngữ, tăng thêm sự tự tin cho bản thân.

Sở hữu làn da trắng cùng gương mặt thư sinh nên đi làm 3 năm rồi mà Hưng vẫn nhiều lần bị hành khách nhầm là vừa tốt nghiệp.

“Mới đây nhất khi mình đang phục vụ trên chuyến bay thì có chị khách hỏi: Em mới ra trường à? Mình mới đáp lại em ra trường và đi làm được mấy năm rồi nhưng có vẻ chị khách vẫn không tin. Mình thì cũng không biết nói sao!”, Hưng kể lại.

Đến ảnh thẻ cũng rất xuất sắc

Trên trang cá nhân, anh chàng thường khoe nhiều ảnh chụp các địa điểm du lịch mà mình từng đi qua. Câu châm ngôn mà Hưng tâm đắc nhất đó là: “I will be better than I was yesterday”, tạm dịch: “Tôi sẽ tốt hơn tôi của ngày hôm qua”.

Hiện tại, do đặc thù công việc bận rộn nên anh chàng tiết lộ mình vẫn độc thân.

