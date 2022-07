Nhóm mặc áo cổ động viên Hải Phòng đánh người đi đường Hà Nội

Đoạn clip được chính những cổ động viên Hải Phòng ghi lại tình huống xảy ra vào ngày 10/7 đang lan truyền trên mạng xã hội nhận nhiều bình luận phản ứng từ cộng động mạng.

Clip nhóm người mặc áo ghi cổ động viên Hải Phòng hành hung thanh niên đi xe máy

Theo clip, trên con đường gốm sứ ven sông Hồng, hội cổ động viên (CĐV) đến từ Hải Phòng đang diễu hành đi qua các cung đường để tới sân vận động Hàng Đẫy cổ vũ bóng đá trận Hải Phòng gặp Hà Nội. Tuy nhiên, giữa dòng người mặc áo đỏ đang di chuyển, một thanh niên đi xe máy mặc áo bảo hộ đang tìm mọi cách lách qua dòng người để đi lên.

Theo người chia sẻ clip, do nam thanh niên có buông lời xúc phạm hội CĐV Hải Phòng khiến cho những thanh niên mặc áo cổ động viên 'dạy' cho nam thanh niên một bài học.

Một số đối tượng mặc áo đỏ in chữ cổ động viên Hải Phòng đã có hành vi quá khích khi vây lại, đánh, tát vào đầu, mặt thanh niên đi xe máy. Do có những CĐV khác can ngăn nên đám đông sau đó mới dừng hành vi hành hung người thanh niên, tiếp tục cuộc diễu hành trên đường phố Hà Nội.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng.

"Chưa kiểm chứng được giao tiếp của ông đi xe máy với mấy ông áo màu đỏ, nhưng cả đám bao vây hành hung người ta là hành vi không chấp nhận được";

"Đường thì bé, các ông đi diễu hành ngênh ngang không ra hàng không ra lối thế kia, nếu mà đúng giờ cao điểm nữa thì đúng là đi cổ động bóng đá để quên văn hóa ở nhà rồi";

"Xấu mặt CĐV Hải Phòng. Đây mới là những người thiếu văn hóa. Nếu người ta có sai có nói năng gây bức xúc thì cùng cảnh cáo nhắc nhở, mà chỉ cần một người nói là đủ. Nhưng xem clip thì đúng là bầy đàn, tưởng như thế là oai sao?";

"Nhất trí đi cổ vũ, đó là tinh thần thể thao. Đi cổ vũ cũng cần có cái não, theo luật giao thông mà tuân thủ, đi hàng dọc, không dàn ngang";

Được biết trước khi trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Hà Nội diễn ra, đội CĐV đất Cảng đã diễu hành qua nhiều tuyến phố, một số người vi phạm luật ATGT, đốt pháo sáng bên ngoài sân khiến lực lượng chức năng đã phải vất vả điều tiết giao thông.

