CĐM ủng hộ gỡ bỏ MV 5 triệu view của Sơn Tùng- MTP vì hình ảnh tiêu cực, nhạy cảm

Chỉ sau 17 tiếng phát hành, MV mới của Sơn Tùng - MTP đã có hơn 5 triệu lượt xem và cũng nhận về vô số lời kêu gọi tẩy chay, report và yêu cầu gỡ, dừng phát hành MV từ cộng đồng mạng.

Chỉ sau 17 tiếng phát hành, MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP đã đạt top 1 trending và vị trí số 1 trending music Youtube, thu về hơn 5 triệu lượt xem.

Ngay sau khi vừa ra mắt, MV đã thu hút không chỉ fan trong nước mà cộng đồng yêu nhạc quốc tế cũng đã có nhiều người "reaction" trên kênh cá nhân. Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng trong nước lại đang đi theo chiều hướng bất lợi cho chàng ca sĩ khi phần lớn đều kêu gọi tẩy chay, report và yêu cầu gỡ bỏ MV xuống bởi nội dung tiêu cực, phản cảm và "câu view nhẫn tâm".

Theo ý kiến của nhiều cư dân mạng, thời gian vừa qua đã có nhiều vụ việc thương tâm nên MV có cảnh tự tử nhạy cảm sẽ gây ảnh hưởng đến giới trẻ.

Một số cư dân mạng phản ứng trước MV mới của Sơn Tùng.

Trao đổi với Zing, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho hay ông đã xem MV mới của Sơn Tùng M-TP 3 lần. "Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch, hình ảnh đó càng nguy hiểm", ông Do chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cũng cho hay MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/202/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức.

Về hình ảnh tiêu cực trong MV mới của Sơn Tùng, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM cho biết Sở đã nắm rõ thông tin. Trước những phản ứng của dư luận, bà Thúy cho hay: "Sở đang họp bàn, phối hợp cùng các sở liên quan để xem xét, đánh giá MV. Sau đó, Sở sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp".

Theo Tuổi trẻ online, trưa 29/4, Quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bà Trần Ly Ly cho biết cục đang làm công văn gửi tới các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý vụ việc theo hướng tạm dừng phát hành MV này.

Trước những ý kiến từ các cơ quan chức năng, cộng đồng mạng bày tỏ sự tán thành về hành động nhanh chóng xử lý MV này:

"Chưa bàn tới anti hay không nhưng quyết định này của Cục là đúng. Sơn Tùng là 1 trong những celeb có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới giới trẻ, và không ít những người trẻ ngoài kia đang trầm cảm, tuyệt vọng. Họ có thể nghĩ vậy là đúng, là điều nên làm và được phép làm, rồi kết quả như thế nào nếu như nó xảy đến như 1 hiệu ứng domino?";

"Cũng đúng. Từ đầu năm đến giờ biết bao nhiêu vụ ở giới trẻ, chưa kể thêm các vụ bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình có ảnh hưởng đến con trẻ nữa. Hôm qua thấy có thanh niên nào để profile "make music" khen MV nhiệt tình lắm, góc khuất con người, nghị lực các kiểu. Nghị lực, đồng cảm giới trẻ cái gì khi cuối cùng vẫn lựa chọn "tự vẫn" ở cuối MV? Xuyên suốt MV cũng là những hình ảnh đập phá, xô xát. Mấy cái hình ảnh đó giống với 1 gã thất tình say xỉn hơn đấy. Chứ người mà bị trầm cảm nặng, đến việc bước ra khỏi nhà đã rất nặng nề rồi huống hồ còn thẳng chân phá đồ người khác như kia";

"Bị gỡ là xứng đáng. Sau bao nhiêu vụ các em bé bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mạng xã hội vậy mà 1 người có độ phủ sóng có thể nói là khá rộng làm cái MV nhồi thêm vào đầu những lối đi và hướng giải quyết không lành mạnh. Cả 1 ekip bao nhiêu cái đầu mà gây dựng nội dung rồi ra sản phẩm như những kẻ mất não".

Lam Giang (tổng hợp)