Cậu bé suýt gặp nạn vì 'sáng tạo' tư thế mới trên máy chạy bộ

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại tình huống xảy ra vào chiều 04/11 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, trong khi người lớn đang chăm chú làm việc tại sân nhà thì có một bé trai khoảng 6-7 tuổi cũng đang chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao trên máy chạy bộ để sát tường bao.

Được một lúc cháu bé bỗng đổi tư thế không chạy xuôi theo máy mà chạy ngược lại như đi lùi. Cháu dẫm chân lên thành máy chạy bộ, điều chỉnh tốc độ rồi quay lưng lại với màn hình điều khiển máy chạy. Khi vừa đặt chân xuống thảm chạy, do tốc độ cao và lại đứng ngược với chiều di chuyển của thảm chạy nên cháu bé đã bị máy cuốn đi.

Rất may 2 tay cháu đã bám vào tay vịn của máy nên không bị ngã xuống sàn. Tốc độ máy chạy nhanh khiến đôi chân của cháu cuống quýt di chuyển theo. Tới lúc tưởng như cháu đuối sức và buông tay thì có một người lớn đi từ ngoài cổng vào phát hiện sự việc. Người đàn ông nhanh chóng vứt đồ đạc ra một bên rồi chạy lại bế bổng cháu bé ra khỏi chiếc máy.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt cư dân mạng bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều người bên cạnh việc "cười rớt hàm" khi thấy cháu bé được phen tập thể dục hết công suất cũng bày tỏ sự lo lắng với vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ khi sử dụng máy chạy bộ:

"Xin lỗi cháu nhưng chú không nhịn được cười. Chạy tụt quần là có thật. Sau thì chừa nha";

"Nhiều khi con nít nó nghĩ ra những trò mà người lớn như chúng ta sẽ không hiểu nổi tại sao nó lại nghĩ ra được trò này? Cần phải nghiêm khắc nhắc nhở chứ không lỡ xảy ra chuyện gì thì hối không kịp";

"Đây mà là con tôi thì tôi đứng cười đã xong mới bế nhé. Nghịch dại cho ngã đau một lần mới chừa được";

"Thật sự nguy hiểm, từ lúc xoay người đi lùi lùi lại mình đã thấy ghê rồi, đập đầu phía sau vùng chẩm rất nguy hiểm";

"Khi ngã ngửa như vậy vùng đầu rất dễ đập xuống, nếu đập vào 2 bên thanh chạy là chất liệu sắt cứng bạn nghĩ sao? Hai nữa là tốc độ đang chạy cũng không phải chậm. Ba là đứa trẻ nó bị động, không lường được, không biết cách thoát ra. Quá nguy hiểm! Nên coi đây là một bài học để răn đe các trẻ khác nha bố mẹ";

"Trẻ nhỏ có thể tập theo sức của mình nhưng không bao giờ được chủ quan bỏ qua hướng dẫn an toàn, khóa an toàn không đeo vào người để phòng những trường hợp như vậy. Cháu bé trong clip thật may khi người lớn kịp tới bế lên nếu không không biết sẽ đau đớn như thế nào".

5 nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy chạy bộ:



1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất giúp bạn hiểu rõ về chiếc máy chạy bộ, dễ dàng điều khiển và tránh chấn thương khi tập luyện với máy tại nhà hay tại phòng tập.



2. Tập trung tập luyện: Tập trung giữ tư thế thẳng và ổn định khi tập sẽ không chỉ mang lại hiệu quả bài tập mà còn giúp bạn an toàn trước mọi bất ngờ xảy ra trong quá trình tập luyện.



3. Bình tĩnh nếu gặp sự cố bất ngờ: Khi đó không nên nhảy ra khỏi máy sẽ dễ bị chấn thương. Hãy ấn nút dừng khẩn cấp hoặc dùng khóa từ an toàn để dừng máy ngay lập tức khi gặp sự cố.



4. Luôn dùng dây đeo khóa từ an toàn: Kẹp một đầu dây khóa từ lên quần áo, nếu chẳng may bạn trước chân ngã, sợi dây sẽ lôi khóa từ ra khỏi máy và kich hoạt chế độ dừng khẩn cấp.



5. Không nắm hai tay vịn của máy khi tập luyện: Việc đó sẽ khiến bạn khó giữ thăng bằng và còn khiến lưng, đầu gối, tay của bạn phải chịu thêm nhiều lực tác động lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tư thế của bạn.

Lam Giang

Clip: MXH