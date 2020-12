Bức ảnh 'tố cáo' Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang hẹn hò

Những lời nói đều trở thành vô nghĩa khi những hành động này đã đủ chứng minh tình cảm của đối phương. Cặp đôi Văn Hậu - Hải My chẳng khác gì “tình trong như đã, vẻ ngoài còn e” trước mặt cư dân mạng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị cộng đồng mạng soi ra rất nhiều bằng chứng chứng minh 2 người đang yêu nhau nhưng cả 2 vẫn lấp lửng và chưa một lần nào xác nhận mối quan hệ này.

Mặc dù không chính thức thừa nhận mối quan hệ nhưng cả 2 vẫn khiến fan "bấn loạn" vì những lần "rắc thính" của mình.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My dính tin đồn hẹn hò nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng xác nhận (Ảnh: Zing.vn)

Động thái gần đây nhất của hai người là đăng ảnh được chụp ở chung 1 chỗ. Tuy nhiên, sợ dân tình không soi ra được là cả hai chụp chung 1 chỗ nên họ còn phải chỉnh màu ảnh giống nhau cho dễ nhận ra nhất.

Họ không cùng đăng lên mạng xã hội một lượt mà người đăng hôm trước, người đăng hôm sau. Cụ thể, Doãn Hải My đăng trước 1 ngày rồi hôm sau Văn Hậu mới đăng.

Bên cạnh đó, anh chàng còn kèm thêm cả một dòng trạng thái khiến dân tình bán tán xôn xao: “We see what we want” (tạm dịch: Chúng tôi thấy những gì chúng tôi muốn).

Bức ảnh Văn Hậu đăng lên mạng xã hội

Ngay lập tức, rất nhiều fan của Văn Hậu vào bình luận với những lời khen ngợi, cổ vũ, động viên. Và đặc biệt là có rất nhiều người soi ra điều mà 2 người này muốn khoe.

“Xời, vừa hôm trước thấy bà Hải My checkin ở đây”, bạn Ngọc Oanh nhanh chóng bình luận.

“Hai anh chị lần sau nhờ người nào đó chụp ảnh cho để vào chung một khung hình nhé. Cắt ra làm gì. Phí quá phí quá”, bạn Anh Quân hài hước chia sẻ.

Dân tình soi ra bức ảnh Hải My "check in" trước đó không lâu.

Chúng ta đã không còn xa lạ với hậu vệ Đoàn Văn Hậu của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam năm 2017.

Còn Doãn Hải My là một sinh viên trường Đại học Luật đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù chỉ dừng chân ở top 10 nhưng nữ sinh trường Luật đã để lại rất nhiều ấn tượng với mọi người không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn ở tài năng của mình.

Kể từ khi xuất hiện tặng hoa và ôm Doãn Hải My ngay trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 thì dường như Văn Hậu đã thể hiện tình cảm táo bạo hơn.

Anh chàng có rất nhiều động thái để ngầm chứng tỏ mình là người đang yêu mà ai cũng có thể nhìn ra ngay và luôn. Anh thường xuyên đưa đón Hải My, đi xem show diễn có Hải My, thả tim không thiếu bài nào trên mạng xã hội của Hải My.

Đoàn Văn Hậu từng đến cổ vũ Doãn Hải My trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt nam cách đây không lâu.



Mai Phương

Ảnh: NVCC