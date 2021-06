BTV VTV Hà My được cầu hôn trên máy bay: Choáng với profile 'khủng' của vị hôn phu

Nữ MC Hà My hạnh phúc thông báo đã 'chốt deal' với bạn trai là một doanh nhân 8x.

BTV Hà My của VTV24 là nữ MC quen thuộc trên các bản tin kinh tế, tài chính. Cô tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996, từng gây sốt khi trở thành "nữ sinh tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump" khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Năm 2018, Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là lọt đến Top 15 chung cuộc. Người đẹp tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và còn từng đạt giải Hoa khôi Báo chí.

Mới đây, nữ MC 9x thông báo đã được cầu hôn với chiếc nhẫn xinh xắn trên tay và cầm tay người đàn ông trên máy bay. BTV Hà My còn dí dỏm chia sẻ: "Tuyên bố chốt deal! Cuộc chơi chưa kết thúc, chỉ là có thêm đồng bọn thui các bác ạ".

Bên dưới bình luận, đông đảo các MC nhà đài và những người đẹp từng tham dự cuộc thi Hoa hậu đã gửi lời chúc mừng tới Hà My. Rất nhiều người cũng tò mò diện mạo người đàn ông trao nhẫn cho nữ BTV.

Hà My vui vẻ chia sẻ bức ảnh cùng bạn trai đeo khẩu trang và tiết lộ về câu nói của chàng sau màn cầu hôn: "Kêu mệt quá chuẩn bị mất 2 ngày. 'Nốt lần này thôi!'"

Trong bài đăng, BTV của VTV24 cũng "gắn thẻ" vị hôn phu của mình. Và nhiều người nhanh chóng nhận ra đó là vị CEO rất nổi tiếng trong làng công nghệ thông tin. Anh tên là Đinh Viết Hùng, hay gọi là Hùng Đinh, sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2003.

Hùng Đinh từng làm nên một sự kiện hiếm hoi, được nhận xét là "điều khác thường" ở Việt Nam. Anh là start up Việt đã mua lại một công ty nước ngoài sau 10 năm làm đối thủ. Lẽ thường lâu nay mọi người thường thấy start up Việt bị mua lại bởi công ty nước ngoài nhưng Hùng Đinh đã chứng minh sự dám nghĩ dám làm của người Việt.

Hồi sinh viên, Hùng Đinh từng sống chen chúc trong căn phòng trọ cùng 6 người bạn khác, trong đó có một người tên là Trần Việt Hùng. Nhiều năm sau đó, "song Hùng" đã trở thành những người sáng lập start-up nổi danh làng công nghệ thế giới và đều đặt công ty ở Mỹ. Trong khi người bạn cùng tên "làm mưa, làm gió" ở thung lũng Silicon thì Hùng Đinh “gây sốc” với một phần mềm có thể biến tất cả thành designer sau vài cú nhấp chuột.

Ít ai biết, anh không phải là “dân công nghệ” mà chỉ là “kẻ ngoại đạo”. Hùng Đinh là cựu học sinh chuyên Anh của “lò năng khiếu” Phan Bội Châu (Nghệ An), sau đó học Đại học Ngoại thương song lại có niềm đam mê cháy bỏng đối với công nghệ thông tin. Ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, Hùng Đinh đã đi buôn, cả máy tính - điện thoại và không cần sự chu cấp của gia đình trong những ngày tháng sinh viên.

Anh từng được công ty dầu khí lớn của Việt Nam tuyển dụng chỉ sau một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ban đêm. Sau đó vài hôm anh được cử sang Singapore rồi trở thành một nhân viên mẫn cán với mức lương 5.000 - 6.000 USD/tháng.

Sau khi thành lập công ty của mình, Hùng Đinh nhanh chóng dẫn dắt nó trở thành một trong những công ty hàng đầu trên thế giới về thiết kế và phát triển các ứng dụng web và thương mại điện tử. Dù ở Việt Nam, tên tuổi của anh có phần khá lặng lẽ nhưng trên thế giới cái tên của anh rất nổi tiếng, đặc biệt ở Mỹ và Isarel. Anh người duy nhất viết phần mềm bằng tiếng Hebrew cho cộng đồng người Do Thái. Với nhiều đóng góp của mình, Hùng Đinh đã “ghi danh” Việt Nam trên bản đồ công nghệ của thế giới.

Sự tài giỏi của chàng CEO làm nhiều người khâm phục. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp mong Hà My và Hùng Đinh sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian tới.

Cặp đôi fan Đen Vâu tung bộ ảnh “trốn tìm”, nữ chính xinh đẹp ngang ngửa bản gốc Kỷ niệm 1 năm tình yêu tuổi học trò, cặp đôi 10X Nam Định quyết định thực hiện bộ ảnh mang phong cách “trốn tìm” khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Theo phunuvietnam.vn