Bạn gái tin đồn của Văn Hậu đẹp dịu dàng trong ngày hội hiến máu

Sáng 3/12, xuất hiện tại lễ phát động tham gia hiến máu tình nguyện 'Chung dòng máu Việt 2020' tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bạn gái tin đồn cầu thủ Văn Hậu là Doãn Hải My lập tức gây chú ý với mọi người.

Mặc dù Doãn Hải My không tham gia hiến máu nhưng với sự hiện diện của mình cô đã làm cho không khí ngày hội hiến máu thêm phần ý nghĩa.

Kể từ khi cầu thủ Văn Hậu xuất hiện tặng hoa và ôm Doãn Hải My ngay trên sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều người đã cho rằng Doãn Hải My chính là bạn gái của cầu thủ này.

Mặc dù không công khai thừa nhận nhưng cầu thủ trẻ quê Thái Bình này có rất nhiều động thái để ngầm chứng tỏ họ là một cặp. Anh thường xuyên đưa đón Hải My, đi xem show diễn có Hải My, thả tim không thiếu bài nào trên mạng xã hội của Hải My.

Dưới đây là chùm ảnh của người đẹp Doãn Hải My tại buổi lễ:

Người đẹp diện trang phục dịu dàng với nụ cười tươi.

Cô chia sẻ với nghĩa cử cao đẹp của những bạn trẻ tham gia hiến máu.

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm bên Doãn Hải My.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh phát hiện ca mắc Covid- 19 nên Doãn Hải My cùng tất cả những người tham gia đều tuân thủ đeo khẩu trang nghiêm ngặt. Chỉ khi ống kính máy ảnh lia đến, người đẹp Doãn Hải My mới tháo khẩu trang, tạo hình rồi lại vội vàng đeo lại ngay ngắn.

Cô tham gia động viên người tham gia hiến máu.

Doãn Hải My chụp ảnh cùng Ban tổ chức ngày hội hiến máu.

N. Huyền