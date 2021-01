'Bái phục' ô tô truy đuổi cướp nhưng ai nấy đều rùng mình khuyên đừng dại làm theo

Theo những hình ảnh được camera hành trình trên ô tô của nạn nhân vụ cướp ghi lại, khi tài xế dừng xe ven đường để nghe điện thoại có hạ kính bên lái xuống.

Hành động của tài xế đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ chuyên cướp giật trên đường phố. Có 3 xe máy chở theo 6 đối tượng đã lần lượt quay xe lại sau khi đi qua lướt thấy "con mồi" trong ô tô.

2 trong 6 tên đã dừng xe phía trước ô tô quan sát và cũng hòng cản địa để cho đồng bọn tẩu thoát sau khi cướp chiếc điện thoại từ tay tài xế ô tô.

Chủ nhân chiếc điện thoại phản ứng cũng rất nhanh khi bỗng bị giật mất điện thoại, anh liền cho xe ô tô tăng tốc đuổi theo, liên tục hô to "cướp" để nhờ người dân hỗ trợ.

Cộng đồng mạng nín thở dõi theo clip, bởi cung đường lúc đó rất đông người tham gia lưu thông cả hai chiều. Tài xế ô tô vừa hô to bị cướp, vừa đuổi theo và chèn ngã hai tên cướp.

Khi hai tên cướp bị chèn ngã xuống, tài xế ô tô hô hoán người dân hỗ trợ bắt cướp. Theo như cộng đồng mạng chia sẻ, 4 tên còn lại đã dùng bình xịt hơi cay để giải cứu 2 tên cướp bị ép ngã xe.

Như vậy sau màn rượt đuổi nghẹt thở, tài xế vẫn bị mất chiếc điện thoại và 1 trong 6 tên cướp bị gãy tay, tất cả bọn chúng đều chạy thoát.

browser not support iframe.

Đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người bày tỏ quan điểm trước màn truy đuổi của tài xế ô tô: "Ba xe bày trận hỗ trợ đi cướp, táo tợn. Bác tài rất giỏi nhưng may không va chạm vào dân, không ân hận cả đời. Chúc mừng bác an toàn lấy được điện thoại lại cho bọn kia ăn hành"; "Coi cái clip thì thấy đáng cho tụi nó thật và bác tài làm vậy cũng phải, nhưng theo mình thì đừng đưa lên mạng xã hội như vậy vì sợ có mấy bác coi rồi lại làm theo, không bắt được mà gây tai nạn cho người khác lại khổ"; "Bác tài quá cứng luôn, lái chuẩn quá"; "Giật đồ có tổ chức, xe bác tài có clip may quá, 2 thằng đó lên thiên đàng bác tài cũng khổ".

Nhiều người cũng lên tiếng cho rằng tài xế không nên liều mình như thế: "Của đau con sót. Mất cái điện thoại thì thôi. Chẳng may nó chết là tù tội"; "Chẳng biết có lấy lại được đồ bị cướp không, lỡ đâm phải ai thì còn hơn cả giá trị cái điện thoại rồi"; "Là tôi thì nhắm mắt cho qua rồi! Chứ lái cả con xe tải như thế nhỡ lùa cả đám xe máy dưới gầm thì xong đời"; "Nguy hiểm quá, biết là bọn trộm đáng bị thế nhưng đường còn rất nhiều người dân đi lại. Chẳng may va phải ai thì hối hận không kịp"....



Lam Giang