Dân mạng nức nở khen hoa hậu Lương Thuỳ Linh khi trả lời “bà trùm hoa hậu'

Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cái tên Lương Thuỳ Linh luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi lớn từ phía khán giả. Người đẹp 10X không chỉ được khen ngợi về nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp mà còn có lối sống truyền cảm hứng đến giới trẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Thuỳ Linh vừa đăng tải loạt ảnh diện crop-top phối với áo dạ vô cùng quyến rũ. Đi kèm bộ ảnh là lời trích dẫn câu nói bất hủ của nhà thiết kế Coco Chanel: “A girl should be two things: classy and fabulous” (Tạm dịch: Một cô gái chỉ cần 2 điều: Quý phái và lộng lẫy).

Bài đăng của Lương Thuỳ Linh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tán đồng trước quan điểm sống của nàng hậu 10X. Một cư dân mạng bình luận: “Chị đồng quan điểm với em, phụ nữ là phải xinh đẹp, dịu dàng”.

Một số khác lại dành lời khen ngợi cho nhan sắc, vóc dáng “đỉnh chóp" của đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam: “Sang trọng quý phái xinh đẹp tuyệt vời, ôi mê quá!”, “Thần thái đỉnh cao quá”, “Chỉ 2 từ ‘xuất sắc”,....

Đáng chú ý, doanh nhân Phạm Kim Dung - người được mệnh danh là “bà trùm hoa hậu" bất ngờ viết: “Sang trọng thì biết cách á! Còn làm sao để tuyệt vời?". Trước câu hỏi của “đàn chị", hoa hậu Lương Thuỳ Linh nhắn gửi: “Cứ vui là được rồi ạ!”.

Dân mạng khen ngợi câu trả lời của Lương Thuỳ Linh quả thực rất thông minh và khéo léo, bởi mỗi người phụ nữ sống ý nghĩa và tuyệt vời nhất là khi có nhiều niềm vui, sống tích cực và luôn yêu đời.

Sau đăng quang ngôi vị hoa hậu, Lương Thuỳ Linh thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh đa dạng và nổi bật.

Cô liên tục “biến hoá” với nhiều phong cách từ nàng thơ đến vẻ đẹp dịu dàng, kiêu sa, quyến rũ và cá tính. Có thể thấy rằng, dù trong bất cứ hình tượng nào người đẹp gốc Cao Bằng cũng ghi điểm và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả.

MP

Ảnh: NVCC