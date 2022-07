10X khoe giấy khai sinh 'tự soạn” cho chó đốm 8 năm trước, dân mạng rưng rưng nhớ kỷ niệm tuổi thơ

Tờ giấy khai sinh viết tay cho chú chó đốm 8 năm về trước của cô bạn 10X này đã làm “lụi tim” dân mạng bởi quá đỗi đáng yêu, hồn nhiên.

Mới đây, trên mạng xã hội, tài khoản có tên M.C đã chia sẻ câu chuyện về tờ giấy khai sinh đặc biệt cho chú chó đốm của gia đình khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Theo tài khoản này chia sẻ, tờ giấy khai sinh này được thực hiện từ 8 năm trước do chính M.C “biên soạn”. Khi đó, cô bạn này mới 10 tuổi.

“Chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc của một con bé 10 tuổi nhưng cũng khiến mình phải suy nghĩ. Mình nhớ lắm những ngày còn tiết kiệm từng đồng để xây tàu vũ trụ có bể bơi khi tận thế 2012 tới, nhớ những ngày đầu trần chân đất đá bóng bắn bi, những ngày đầu tiên có TV 40 inches, có truyền hình cáp…

Nhớ niềm vui giản đơn khi được mua cho quyển truyện tranh hay cái váy mới, những bữa cơm mẹ đút trệu trạo nhai mãi chẳng thấy hết, những ngày làm thật nhanh bài tập để xem HTV3. Nhớ mãi cái niềm vui chẳng biết từ đâu mà có khi mình dành tiền mua tặng mẹ món quà sinh nhật đầu tiên, cái móc khóa thủ công 15 nghìn bán ở cổng trường ghi “con yêu mẹ" mà mẹ vẫn còn treo mãi trên vô lăng ô tô”, 10X xúc động nhớ về những kỷ niệm tuổi ấu thơ khi vô tình tìm lại được tờ giấy khai sinh cho chó đốm.

Đính kèm cùng dòng trạng thái này là tờ giấy khai sinh viết tay với đầy đủ thông tin, thậm chí đây còn được coi là biên bản bàn giao công việc cho những người liên quan đến chú chó này.

10X khoe tờ giấy khai sinh tự “biên soạn” cho chó đốm 8 năm trước.

Cụ thể, tờ giấy khai sinh được trình bày như sau:

“Giấy khai sinh

Tên thú: Chó đốm

Tên: Soo No Name Ma No Mi San

Giống: Cái

Ngày sinh: 9/9/2014 (Thứ 3)

Nay nhân ngày thú về nhà đã có họ và tên do các người chịu trách nhiệm đặt ra:

Minh Châu: Ban Biên soạn, làm giấy khai sinh.

Anh Hùng: Ban Trách nhiệm, chủ nuôi, đảm trách cho ăn, hốt cứt.

Khánh Nhiên: Ban Chăm sóc, gãi tai, đùa vui cùng thú.

Minh Thư: Dân thường, (không có mặt vào lúc đặt tên).

Tên chó viết tắt: Soo Mi San

Cách gọi: Soo Mi San

Ký tên”.

Dù chỉ là tờ giấy khai sinh cho thú cưng trong nhà nhưng “tác giả” đã trình bày vô cùng nắn nót, chuẩn chỉnh với đầy đủ thông tin từ thời gian, địa điểm, tên gọi của thú… đặc biệt nhất là phần phân chia công việc cho mọi người trong việc chăm sóc thành viên mới. Mọi việc từ cho ăn, gãi tai, đùa vui cùng thú… đều được liệt kê đầy đủ. Thậm chí, người không có mặt trong lúc đặt tên cũng bị “réo tên” với trách nhiệm “dân thường”.

Sau khi đăng tải, câu chuyện trên đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Ai nấy đều “thả tim” trước sự đáng yêu, hồn nhiên, vô tư được thể hiện qua tờ giấy khai sinh độc đáo này. Từ đó nhiều người bỗng nhớ về tuổi thơ của mình với bao kỷ niệm vui buồn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“Dễ thương quá, cảm giác nhớ về tuổi thơ với bao kỷ niệm vui, buồn”;

“Đáng yêu quá. Lớn lên rồi cũng có nhiều niềm vui kiểu khác. Không ai cấm mình vẫn giữ sự thơ trẻ bên trong nữa”;

“Vitamin cười cho 1 ngày mệt mỏi nhỉ?”;

“Phân chia công việc rất rõ ràng, chữ viết còn đẹp, nắn nót nữa chứ”;

“Đặt con tên cho con cún cute quá bạn ơi”.

Bạch Dương