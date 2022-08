Những món đồ bất ly thân của các thành viên Blackpink trong những lần ra nước ngoài

Bất kể họ đi đâu, những món đồ này là thứ không thể thiếu đối với các thành viên Blackpink.

Blackpink là một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang, đến diễn xuất nên các thành viên luôn bay ra nước ngoài để hoàn thành lịch trình của mình. Và trong các chuyến đi nước ngoài này, Blackpink luôn có thời trang sân bay sành điệu và mang theo một số vật dụng đặc biệt.

Mới đây, Blackpink đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường sang Mỹ. Theo YG Entertainment, nhóm nhạc nữ sẽ biểu diễn tại MTV VMA 2022, đồng thời kết thúc các hoạt động quảng bá khác. Tại sân bay, họ đã gây chú ý với những điều đặc biệt này.

Rosé cầm theo chú gấu bông nhỏ bé Posie của mình. Nữ thần tượng thậm chí còn tạo dáng với chú gấu trong tay, thể hiện tình cảm của mình với những món đồ đáng yêu.

Tay trong tay với Lisa, nhưng Posie vẫn ở trong vòng tay Rosé.

Còn Jisoo, một người hâm mộ Hello Kitty nổi tiếng không bao giờ quên nhân vật này khi cô đi ra nước ngoài. Trong một cảnh quay tại sân bay, quản lý của Blackpink đã được phát hiện đang cầm trên tay một thú bông Hello Kitty lớn, có khả năng là của Jisoo. Được biết, Jisoo còn sở hữu những món đồ Hello Kitty khác, như tai nghe, ốp lưng điện thoại và thậm chí cả mặt nạ.

Quản lý của Blackpink cầm một thú bông Hello Kitty cho Jisoo.

Jisoo luôn thích Hello Kitty.

Nữ thần tượng sở hữu nhiều món đồ Hello Kitty khác nhau.

Có vẻ như Lisa cũng không thể cưỡng lại những chú gấu bông xinh xắn, vì mỗi lần đi nước ngoài, người ta đều thấy quản lý của cô cầm một chú Brownie plushie để Lisa ôm.

Lisa thường mang theo bánh Brownie plushie.

Lisa cũng sở hữu một chiếc túi hình thỏ bông màu hồng.

Trong khi item của Jennie không mang nét đáng yêu mà thay vào đó là chiếc túi đeo vai màu trắng cực lớn của cô nàng. Mặc dù sở hữu nhiều loại túi xa xỉ nhưng Jennie dường như luôn cầm trên tay chiếc túi COS mang tính biểu tượng của mình tại sân bay, chiếc túi này đã nhanh chóng cháy hàng sau khi được nữ thần tượng sử dụng.

Chiếc túi trắng mịn khổng lồ của Jennie.

Chiếc túi có giá 99 USD và là một thiết kế của COS.

Hạ Thảo

