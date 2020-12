Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh mang thông điệp ý nghĩa

Mời các bạn tham khảo 25 lời chúc Giáng sinh hay nhất bằng tiếng Anh đưới đây:

1. May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near.

Chúc bạn một Giáng sinh chứa chan những giây phút đặc biệt, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân.

2. Wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.

Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui và một năm hạnh phúc.

3. With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Hy vọng mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

4. Wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead.

Chúc bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng Sinh lành, và chúc bạn một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng.

5. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất dành cho bạn.

6. Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

Gửi đến bạn và gia đình những lời chúc Giáng sinh ấm áp nhất . Xin Chúa ban phúc lành đến bạn và người nhà trong mùa Giáng sinh năm nay!

7. You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

Bạn thật đặc biệt. Bạn thật tuyệt vời! Chúc Giáng sinh của bạn cũng đặc biệt và tuyệt vời như bạn vậy.

8. Bringing your good wishes of happiness this Christmas and on the coming year.

Gửi đến bạn những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng Sinh và năm mới.

Giáng sinh đang tới rất gần.

9. Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và mong rằng mùa lễ này sẽ mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cuộc sống của bạn!

10. May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout!

Cầu mong Giáng sinh này sẽ là một Giáng sinh thật đặc biệt để bạn không còn cảm thấy cô đơn và sẽ luôn được hạnh phúc bên cạnh những người bạn thân yêu!

11. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ khắc hạnh phúc nhất dành cho bạn.

12. Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

Gửi đến bạn và gia đình những lời chúc Giáng sinh ấm áp nhất. Xin Chúa ban phúc lành đến bạn và người thân trong mùa Giáng sinh năm nay!

13. This is another good beginning. May you be richly blessed with a successful new year. May my sincere blessing surround splendid travel of you life.

Mọi việc lại bắt đầu tốt đẹp. Chúc bạn thành công trong năm mới. Những lời chúc chân thành của tôi đến với cuộc sống huy hoàng của bạn.

14. Merry Christmas and may you live a long and happy life filled with goodwill and friendship.

Giáng sinh vui vẻ và chúc bạn sống lâu và có cuộc sống hạnh phúc tràn ngập lòng tốt và tình bạn.

15. With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

16. I wish you a blessed holiday season. May this Christmas bring you comfort, joy, peace and happiness to last throughout the coming year!

Tôi chúc bạn một mùa lễ may mắn. Cầu mong Giáng sinh này mang lại cho bạn sự thoải mái, niềm vui, an lành và hạnh phúc trong suốt năm tới này!

17. Here’s to wishing you a warm and happy Christmas, filled with the peace, joy and love you deserve. Have a fantastic Christmas and New Year!

Chúc bạn có một Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc, tràn đầy an lành, hạnh phúc và tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận. Chúc bạn một Giáng sinh và năm mới tuyệt diệu!.

18. It’s Christmas time! May love, success, luck and friendship come knocking at your door throughout this Christmas season. Have a wonderful Christmas.

Giáng sinh đến rồi! Mong tình yêu, thành công, may mắn và tình bạn tới gõ cửa nhà bạn suốt mùa Giáng sinh này. Chúc bạn một Giáng sinh tuyệt vời.

Merry Christmas!

19. Wish Santa brings you the gift of never ending happiness this Christmas! May you and your family be blessed abundantly. Merry Christmas and a Prosperous New Year!

Tôi mong ông già Nô-en mang đến cho bạn món quà hạnh phúc bất tận trong Giáng sinh này! Chúc bạn và gia đình của bạn được ban nhiều phước lành. Giáng sinh vui vẻ và năm mới thịnh vượng nhé!

20. Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas.

Giáng sinh vẫy cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn một Giáng Sinh thần kỳ.

21. May joy and happiness snow on you, may the bells jingle for you and may Santa be extra good to you! Merry Christmas!

Mong bạn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, những tiếng chuông ngân lên dành cho bạn và ông già Noel sẽ hào phóng với bạn! Giáng osinh vui vẻ!

22. Faith makes all things possible; Hope makes all things work and Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!

Niềm tin làm mọi thứ trở nên khả thi; Hi vọng làm mọi thứ hoạt động và Tình yêu làm mọi thứ đẹp đẽ. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng sinh này. Chúc mừng Giáng sinh!

23. This is another good beginning. May you be richly blessed with a succesfull new year. May my sincere blessing suround spendid travel of you life.

Mọi việc lại bắt đầu tốt đẹp. Chúc bạn thành công trong năm mới. Những lời chúc chân thành của tôi đến với cuộc sống huy hoàng của bạn.

24. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất dành cho bạn.

25. May the message of Christmas fill your life with joy and peace. Best wishes to you and your family during this holiday season.

Mong những thông điệp giáng sinh sẽ đầy ắp niềm vui và bình an trong cuộc sống của bạn. Những lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn và gia đình trong suốt mùa Giáng sinh.

Hải Đăng (sưu tầm và tổng hợp)