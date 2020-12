Lời chúc Giáng sinh dành cho bạn bè, đồng nghiệp

1. Trong trời đông lạnh giá, chúc bạn và gia đình một mùa Giáng sinh 2020 an lành, ấm áp và tươi vui!

2. Hãy trân trọng những giờ phút đoàn tụ cùng gia đình bạn nhé! Không có tình yêu nào là trường tồn, chỉ có phút giây hạnh phúc là vĩnh cửu. Chúc bạn và gia đình có những khoảnh khắc Giáng sinh đầy ý nghĩa.

3. Gửi tới bạn lời chúc Giáng sinh và năm mới hạnh phúc. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang.

4. Một mùa giáng sinh lại tới. Chúc bạn và những người thân yêu có thật nhiều niềm vui an lành và may mắn trong năm mới sắp tới!

5. Thay cho hàng triệu câu từ, xin gửi tới người bạn của tôi lời chúc Giáng sinh ý nghĩa và thân thương nhất. Mong mọi điều an lành và may mắn sẽ tìm đến với bạn!

6. Giáng sinh vẫy cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn một Giáng sinh thần kỳ.

7. Chúc gia đình bạn có một mùa Giáng sinh 2020 đong đầy niềm vui và hạnh phúc. Tặng bạn ngàn vạn lời chúc Giáng sinh tốt lành nhất!

8. Tháng năm trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi tình bạn của chúng ta. Chúc cho Giáng sinh này và Giáng sinh sau, tình bạn của chúng ta mãi vững bền! Gửi tới gia đình bạn những lời chúc Giáng sinh an lành nhất!

9. Cầu mong Giáng sinh này sẽ là một Giáng sinh thật đặc biệt để bạn không còn cảm thấy cô đơn và sẽ luôn được hạnh phúc bên cạnh những người bạn thân yêu!

Lời chúc Giáng sinh 2020 hay và ý nghĩa nhất

Lời chúc Giáng sinh dành cho khách hàng

1. Bạn chính là một phần quan trọng làm nên sự thành công của công ty chúng tôi. Cảm ơn bạn đã luôn tim tưởng và trao trọn niềm tin cho chúng tôi. Nhân dịp Giáng sinh 2020, kính chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và an lành. Chúc cho sự hợp tác của chúng ta sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công mới trong năm tới này.

2. Thật biết ơn vì sự đồng hành của Quý khách cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Giáng sinh đang về rất gần, chúng tôi xin chúc Quý khách vạn sự bình an, vui vẻ cùng tất cả những điều tốt đẹp nhất.

3. Bạn là vị khách đặc biệt nhất của công ty chúng tôi, xin dành những lời chúc Giáng sinh đặc biệt nhất đến bạn. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong năm mới!

4. Sự thành công của chúng tôi ngày hôm nay là nhờ sự tin tưởng của Quý khách trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Quý khách đã luôn ủng hộ sản phẩm và dịch vụ của công ty. Kính chúc Quý khách luôn được an lành, vui vẻ và ấm áp trong mùa Giáng sinh 2020.

5. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả sự tin tưởng của bạn dành cho chúng tôi. Chúc bạn và gia đình có một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, ấm áp cùng một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

6. Được phục vụ các bạn là vinh hạnh và niềm tự hào của chúng tôi. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Merry Christmas!

7. Kính gửi Quý khách hàng thân mến! Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta phải tạm biệt năm cũ và hân hoan đón chào năm mới. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách trong suốt một năm qua. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, kính chúc Quý khách luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!

8. Kính chúc tất cả Quý khách hàng có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp cùng một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều niềm vui! Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục được phục vụ Quý khách! Merry Christmas And Happy New year!

9. Được chăm sóc và phục vụ Quý khách là lý do để chúng tôi tạo nên sự khác biệt và thành công. Chúng tôi xin chúc Quý khách hàng có một Giáng sinh ấm áp, an lành bên người thân yêu!

Lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh mang thông điệp ý nghĩa Sắp tới Giáng sinh 2020, hãy gửi tới mọi người những lời chúc an lành, hạnh phúc nhất.

Hải Đăng (t/h)