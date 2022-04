Xôn xao đề xuất cho trẻ bỏ khẩu trang trong lớp học

Tính đến thời điểm hiện tại toàn bộ học sinh từ mầm non đến THPT tại Hà Nội đã quay lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch bệnh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian tới các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để nâng tỷ lệ trẻ đến trường cao hơn mức 80% so với tỷ lệ khảo sát, tuyệt đối không chủ quan, lơ là dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

Các nhà trường sẵn sàng phương án đón trẻ bảo đảm an toàn về mọi mặt, trong đó có an toàn phòng, chống dịch và phòng, chống tai nạn thương tích, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bán trú...

Hiện nay, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học lại. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đề xuất cho trẻ nhỏ bỏ khẩu trang trong lớp học, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Có con 3 tuổi học tại trường mầm non thuộc quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hà Phương cho hay: “Bản thân tôi đeo khẩu trang cả ngày còn thấy rất mệt huống chi các con mới có mấy tuổi. Với lứa tuổi mầm non có thể cho các con bỏ khẩu trang trong lớp học vì lứa tuổi này rất đặc thù, các cô cũng không thể kè kè bên cạnh để nhắc các con đeo khẩu trang.

Hơn nữa, trẻ mầm non ăn bữa sáng rồi bữa phụ, bữa trưa, bữa chiều ở lớp, có đến 4-5 bữa ăn mà cứ cởi khẩu trang xong lại đeo thì cũng không hiệu quả.

Quan sát qua camera của lớp thì tôi thấy dù yêu cầu đeo khẩu trang nhưng có đến 50% các con bỏ khẩu trang.

Tôi nghĩ là hiện nay dịch bệnh cũng đã được kiểm soát thì chúng ta cũng nên linh hoạt hơn trong phòng chống dịch Covid-19, cho trẻ nhỏ bỏ khẩu trang trong lớp”.

Trên thực tế, nhiều trẻ lớn ở cấp học tiểu học, THCS và THPT dù đeo khẩu trang cả ngày nhưng vẫn bị lây Covid-19 từ bạn. Vì vậy, nhiều phụ huynh ủng hộ quan điểm rằng học sinh đi học phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng trong tình hình hiện tại, việc bắt buộc trẻ đeo khẩu trang cả ngày như vậy không cần thiết, ngược lại gây bất tiện với cả học sinh và giáo viên.

Cô giáo Trần Thu Cúc - giáo viên nhóm lớp mầm non Ngôi nhà trẻ thơ cho hay: “Khi giảng dạy phải đeo khẩu trang, tất nhiên giáo viên cũng phải nói to hơn bình thường cũng rất vất vả, nhưng vì yêu cầu để đảm bảo an toàn cho học sinh thì vẫn phải thực hiện”.

Theo cô Cúc, với trẻ ở lớp mầm non lớn thì có thể 100% học sinh đeo khẩu trang trừ lúc ăn, còn với những học sinh lớp 18-24 tháng tuổi thì khó yêu cầu các con đeo khẩu trang vì những ngày đầu đến lớp các con còn khóc rất nhiều.

Học sinh trường Ngôi Sao Xanh phấn khởi khi đến trường.

Đồng tình với quan điểm trên, cô Nguyễn Thị Ngân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Xanh (Hà Nội) cho biết, học sinh lớp bé thực sự khó đeo khẩu trang cả ngày.

“Với lớp 4 tuổi và 5 tuổi thì nhà trường vẫn động viên các con mang khẩu trang để đảm bảo an toàn, ngay cả lúc ăn cũng phải chia bàn để đảm bảo khoảng cách hợp lý theo quy định. Tôi hi vọng tình hình dịch bệnh sớm ổn, để sang tháng 5 nắng nóng các con được bỏ khẩu trang khi ở lớp học cho dễ chịu”, cô Ngân nói.

Liên quan đến vấn đề này, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết: "Tất nhiên khi bỏ khẩu trang thì học sinh và giáo viên sẽ thoải mái hơn. Giáo viên dễ dạy vì khi đeo khẩu trang âm lượng giảm, muốn truyền đạt điều gì giáo viên phải nói to hơn khiến bản thân các cô cũng mệt.

Trong khi đó, trẻ hoạt động cả ngày phải đeo khẩu trang cũng khó chịu nhất là thời tiết nắng nóng. Về góc độ giáo dục thì ai cũng muốn trong lớp không phải đeo khẩu trang để việc dạy và học diễn ra tốt hơn nhưng dưới góc độ y tế, góc độ an toàn cho học sinh thì tôi nghĩ chuyên gia y tế cần phải bàn bạc và lên tiếng”.

Trước đó, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam chia sẻ, đối với học sinh, Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT không nên bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học.

"Đối với lớp nhỏ tuổi không nên đeo khẩu trang trong lớp bởi có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp, lớp lớn thì tuỳ, khi nào mệt nên bỏ ra, không bắt buộc nhưng đeo cũng không sao", ông Phu cho hay.

Hoàng Thanh