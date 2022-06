Vụ lộ đề thi môn Sinh: 'Không làm ảnh hưởng kết quả chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021'

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định: 'Dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng những tác động bên ngoài đối với môn Sinh học không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn bộ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021”.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2022, Bộ đã đưa ra một số giải pháp cụ để bịt các lỗ hổng trong việc ra đề thi của năm 2021.

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, quy trình ra đề riêng đối với đề thi trắc nghiệm được quy định như sau: thư ký sử dụng phần mềm rút ngẫu nhiên các câu trắc nghiệm từ ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GD&ĐT, chuyển cho các tổ trưởng ra đề thi (có sự chứng kiến của Chủ tịch hội đồng ra đề thi và các tổ trưởng ra đề thi) làm nguồn tham khảo để soạn thảo đề thi; sau đó cán bộ ra đề thi tinh chỉnh từng câu một.

Đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định, đã rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hướng tới mục tiêu các kỳ thi được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, an toàn.

Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đã được Bộ GD&ĐT ban hành. Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, năm nay, thực hiện nguyên tắc độc lập và phân định rõ trách nhiệm giữa các khâu trong xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi: biên soạn, biên tập, thẩm định, định cỡ, lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi.

Bộ thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12. Ngân hàng câu hỏi thi được rà soát, hoàn thiện, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới. Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là lựa chọn và nhập dữ liệu vào ngân hàng câu hỏi thi được thực hiện nghiêm.

Bộ GD&ĐT hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia Hội đồng ra đề thi. Đồng thời, hoàn thiện, nâng cấp phần mềm hỗ trợ quản lý, tổ chức thi và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức thi.

Hình ảnh so sánh sự giống nhau giữa đề ôn tập của thầy giáo Hà Tĩnh và đề thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2021.

Liên quan đến vụ lùm xùm đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2021, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định tất cả các phản ánh, đặc biệt là của các thầy cô giáo, Bộ GD&ĐT đều có phản hồi. Tuy nhiên, tùy từng vấn đề mới có thể công khai. Bên cạnh đó, trong quá trình đang kiểm tra, rà soát, khi chưa có kết luận cuối cùng thì không thể công bố.

“Tất cả các quy trình làm hết sức nghiêm túc, cầu thị, nhưng đây là quy trình bảo mật rất phức tạp, liên quan đến từng cá nhân con người, không thể một hai tháng mà làm rõ được ngay, làm rõ rồi còn phải xin ý kiến lại, nắm giải trình…

Đối với Bộ GD&ĐT, trách nhiệm của cá nhân nào đến đâu sẽ xử lý tới đó. Năm nay, Bộ sẽ rà soát từng quy trình, từng khâu và từng cá nhân để khắc phục.

Dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng những tác động bên ngoài đối với môn Sinh học không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn bộ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Trước đó, ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 kết thúc, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Sinh học tại Hà Nội đưa ra thông tin đề thi Sinh giống 80% so với đề ôn luyện của giáo viên Phan Khắc Nghệ ở Hà Tĩnh. Các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc.

Tối 11/6, Bộ GD-ĐT cho biết đã ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học.

Cụ thể, tháng 8/2021, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo kiểm tra, đồng thời chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bị can, Bộ GD-ĐT vẫn đang phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Hoàng Thanh