Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2020

Theo Bộ GD&ĐT, đội tuyển quốc gia Việt Nam có bốn thí sinh dự thi thì cả bốn em đoạt huy chương.

Huy chương Vàng thuộc về học sinh Bùi Hồng Đức, lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); 2 Huy chương Bạc thuộc về các học sinh: Lê Quang Huy, lớp 11 và Vũ Hoàng Kiên, lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; Trần Quang Thành, lớp 12 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đoạt Huy chương Đồng.

Ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) chúc mừng các thí sinh đoạt giải.

Kì thi Olympic Tin học quốc tế năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 đến ngày 23/9/2020. Đội tuyển Việt Nam làm bài thi tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN).

Theo kết quả Ban tổ chức công bố, có 171 thí sinh đoạt giải, trong đó có 29 Huy chương Vàng, 58 Huy chương Bạc, 84 Huy chương Đồng. Thí sinh Bùi Hồng Đức đoạt thành tích tốt nhất đội tuyển, xếp hạng 11 thế giới.

Đây là lần đầu tiên kỳ thi IOI 2020 được tổ chức trực tuyến tại Việt Nam do Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) thực hiện. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi về tính bảo mật và cơ sở vật chất của cuộc thi, Ban tổ chức đã dự phòng các phương án đảm bảo không gián đoạn về nguồn điện. Đội ngũ giám thị, công an, y tế… được nhà trường huy động nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi và sức khoẻ của thí sinh.

Hoàng Thanh