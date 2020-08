Tuyển sinh 2020: Chính sách nào ưu tiên cho thí sinh ở vùng dịch Covid-19?

Cho đến thời điểm hiện tại công tác chấm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra đúng kế hoạch nhưng nhiều thí sinh tại vùng dịch Covid-19 như Quảng Nam, Đà Nẵng thì khá lo lắng vì không biết bao giờ được thi tốt nghiệp đợt 2, các em được hưởng những chính sách ưu tiên gì và việc thay đổi nguyện vọng có gì khác biệt không.

Về vấn đề này, TS Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, để đảm bảo công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi của thí sinh trên cả nước, đặc biệt là thí sinh ở vùng dịch, thí sinh trong diện F1, F2, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh điều chỉnh và thực hiện công tác tuyển sinh phù hợp với kế hoạch thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch Covid-19.

“Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển vào trường theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa tham dự kỳ thi trong các ngày 08-10/8/2020 do Covid-19”, TS Phạm Như Nghệ cho hay.

Ảnh minh họa

Cũng theo TS Phạm Như Nghệ, trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 dựa vào các căn cứ như: Tỷ lệ nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh thuộc địa phương so với tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên cả nước vào trường năm 2020; Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng thí sinh trúng tuyển trên cả nước vào trường năm 2019; Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của địa phương vào trường trong năm 2019.

Căn cứ vào hướng dẫn này, các trường điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ và đề án tuyển sinh cho phù hợp, báo cáo về Bộ GD&ĐT và công khai trên trang thông tin điện tử của trường theo quy định.

Được biết, hiện nay Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các trường đại học dành chỉ tiêu tuyển sinh cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Tuy nhiên, nhiều trường chưa công bố chỉ tiêu cụ thể cho thí sinh thi đợt 2 để thí sinh được biết.

Về vấn đề này, TS Phạm Như Nghệ cho biết: “Dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp nên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thành các đợt. Theo đó, Bộ GD&ĐT đã chủ động có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo dành chỉ tiêu tuyển sinh cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT ở đợt sau nên thí sinh yên tâm.

Ngoài ra các thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cũng không cần phải lo lắng mất cơ hội vào đại học. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng các phương thức ngoài phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2020, nếu không tự tin với nguyện vọng đã đăng ký sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, từ 9/9 đến ngày 18/9, thí sinh có quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển.

“Việc điều chỉnh nguyện vọng chỉ được diễn ra một lần duy nhất theo phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu tất cả các nguyện vọng mà em muốn thay đổi như: tổ hợp xét tuyển, ngành học, trường học, thứ tự nguyện vọng, bỏ bớt nguyện vọng hoặc tăng thêm nguyên vọng…”, TS Phạm Như Nghệ cho hay.

Hoàng Thanh