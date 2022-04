Trường mầm non Hà Nội mở cửa nhưng... lo thiếu học sinh

Tuần đầu mở cửa trường mầm non, nhiều gia đình còn tâm lý e ngại nên chưa đồng ý cho con tới lớp.

Theo quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội, toàn bộ trẻ mầm non ở các quận/huyện/thị xã trên địa bàn Thủ đô sẽ được trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13/4.

Sau gần 1 năm phải tạm đóng cửa để phòng tránh dịch Covid-19, các cơ sở giáo dục mầm non đang tập trung rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập để sửa chữa, mua mới, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường.

Cùng với nỗi lo làm sao đón học sinh quay lại trường an toàn nhất, nhiều giáo viên cũng lo lắng vì số lượng học sinh đăng ký đi học lại cũng khá ít.

Chị Nguyễn Thu Trà - giáo viên Trường mầm non Ngôi nhà trẻ thơ (Hà Nội) đang chuẩn bị trở lại dạy học vào ngày 13/4 tới. Những ngày này, chị Trà đã cùng các đồng nghiệp đến trường để dọn dẹp, lau rửa đồ chơi, giặt lại chăn màn, vệ sinh dụng cụ học tập để sẵn sàng đón các bé quay lại trường.

Thời gian qua, chị Trà phải ở nhà trông con nhỏ và nhận thêm một số bé đều là hàng xóm để trông với mức thu nhập 120 nghìn/ngày/học sinh, một tháng chị cũng có thu nhập khoảng 10 triệu.

“Trường mở cửa trở lại, giáo viên mầm non như tôi có công việc ổn định, có thu nhập, nhưng chắc chắn thời gian đầu sẽ rất khó khăn, do đa số học sinh đã nghỉ, không trở lại trường, nên trường phải tuyển sinh mới. Nhiều học sinh mới sẽ chưa quen với trường lớp, các cô nên các con sẽ quấy khóc nhiều, giáo viên như chúng tôi sẽ mệt hơn”, chị Trà nói cho hay.

Điều mà nữ giáo viên này lo lắng nhất là, trước đây, khi chưa đóng cửa, cơ sở giáo dục tư thục mà chị Trà làm có khoảng 70 trẻ chia 5 lớp. Khi trường phải tạm đóng cửa do dịch COVID-19, nhiều bố mẹ đã gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp.

“Tâm lý nhiều phụ huynh là thời gian đầu mở cửa là chưa muốn con đến trường ngay vì chờ lớp học thực sự nền nếp, ổn định. Vì vậy, trường tôi lo trường sẽ thiếu học sinh vì qua phản hồi của các phụ huynh, hiện chỉ khoảng 30% phụ huynh đồng ý cho các con trở lại trường thời gian đầu khi trường mở cửa trở lại. Học sinh ít đương nhiên thu nhập của giáo viên như tôi sẽ bị ảnh hưởng”, chị Trà lo lắng.

Giáo viên lo thiếu học sinh những tuần đầu khi đón học sinh

Cùng chung tâm trạng trên, cô giáo Nguyễn Thị Mai - chủ cơ sở mầm non Hoa Mặt Trời (Hà Nôi) cũng cho biết qua thăm dò hiện chỉ có khoảng 40% phụ huynh đồng ý cho con quay lại trường.

"Thời gian này chúng tôi đang tập trung thêm cả công tác tuyển sinh, đón học sinh mới nhưng nhiều phụ huynh cũng không quá mặn mà với thời gian đầu nhà trường mở cửa", cô Mai chia sẻ.

Tập huấn phương án đón trẻ

Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thị (huyện Gia Lâm) cho hay đơn vị này đang xây dựng các phương án đón học sinh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT thành phố và chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT huyện.

Theo cô Lan, nhà trường sẽ phải huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác đón trẻ vào mỗi sáng. Tận dụng các đồ dùng có sẵn để phân luồng học sinh từ cổng trường. Khi đó, mỗi lớp sẽ phải có một cô ở dưới sân và một cô ở trên lớp. Trẻ ở lớp nhà trẻ lần đầu đến trường thường sẽ hay quấy khóc nên khi chia nhân lực ra như vậy cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn. Do đó, nhà trường sẽ phải linh hoạt để khắc phục bằng cách cô giáo các lớp cùng giúp nhau đón trẻ.

"Hiện có một số cô giáo đang nghỉ thai sản, một nhân viên y tế của trường phải kiêm thêm công việc văn phòng nên sẽ rất vất vả trong những ngày tới. Dự kiến trong tuần tới sẽ có hơn 400 trẻ đến lớp. Nếu muốn huy động thêm lực lượng ngoài nhà trường như phụ huynh, đoàn thanh niên để hỗ trợ đón trẻ cũng rất khó. Bởi theo quy định, chỉ những cán bộ, nhân viên trực thuộc trong trường mới được tham gia hoạt động đón trẻ để đảm bảo phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục tính toán để có phương án phù hợp", Tuyết Lan nhấn mạnh.

Trước đó, để chuẩn bị cho cấp học mầm non trở lại trường, Sở GDĐT TP Hà Nội đã chỉ đạo phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non, kết quả đã có hơn 80% cha mẹ trẻ mầm non thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường.



Việc đi học trực tiếp thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.



Các trường học, các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học…

Hoàng Thanh