Trường mầm non Hà Nội cần sẵn sàng cho học sinh trở lại

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non từ thời điểm này cần kích hoạt các điều kiện về công tác vệ sinh môi trường, bếp ăn bán trú, sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại.

Ngày mai, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 30 quận/huyện trên địa bàn Hà Nội sẽ chính thức quay lại trường sau thời gian dài học trực tuyến.

Nói về công tác chuẩn bị, bà Phạm Thị Lệ Hằng- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết đến thời điểm này, 100% các nhà trường đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường khảo sát ý kiến của phụ huynh, hầu hết đều mong muốn cho con trở lại trường.

Các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị y tế, dọn dẹp bếp ăn bán trú, lên kế hoạch diễn tập phương án phân luồng học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Mặc dù từ khi nhận thông báo đến khi học trực tiếp chỉ có 2 ngày nhưng tất cả các trường đều không bị động vì có sự chuẩn bị từ trước.

Các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh đến trường

Ông Cấn Văn Đa- Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cũng cho biết đơn vị này đã yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón học sinh các khối lớp 1-6 trở lại học trực tiếp vào ngày mai. Đồng thời triển khai đến các trường mầm non chuẩn bị sẵn phương án đón trẻ đi học trở lại. Hiện nay, hầu hết phụ huynh đều đồng thuận cho con trở lại trường.

Về công tác bán trú, các phòng GD&ĐT cho hay, cùng việc tổ chức học trực tiếp, nhà trường sẽ xin ý kiến cha mẹ học sinh về nội dung ăn bán trú cũng như tích cực chuẩn bị mọi điều kiện, bếp ăn, cơ sở vật chất, nhất là công tác đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi học sinh học 2 buổi/ngày và ăn bán trú. Do cần thêm thời gian rà soát, chuẩn bị nên trong một vài ngày đầu đi học trở lại, các trường tạm thời chưa tổ chức ăn bán trú mà sẽ triển khai thực hiện từ đầu tuần tới.

Khi nào trẻ mầm non đến trường?

Có thể nói, hai năm qua, mầm non là cấp học gặp thiệt thòi nhất khi phải liên tục nghỉ tại nhà. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến thể chất, tinh thần của các em. Không chỉ vậy, phụ huynh cũng rất vất vả trong việc bố trí, sắp xếp người trông giữ con để đi làm.

Thời điểm hiện tại, mọi hoạt động của cuộc sống trở lại bình thường và học sinh các cấp đều được đi học trực tiếp nên nhiều phụ huynh cho rằng đã đến lúc cho trẻ mầm non đến trường.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phùng Ngọc Oanh -Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cũng cho rằng, trong khối mầm non thì trẻ 5 tuổi cần sớm được đến trường để đảm bảo những kỹ năng, hành trang cần thiết trước khi vào lớp 1. Vì vậy, theo ông, nếu có thể thì nên cho trẻ 5 tuổi được đến trường học trực tiếp ngay sau đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).

Phụ huynh mong trẻ mầm non sớm được đến trường

Bà Trần Thị Thanh Huế- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn cho biết qua khảo sát, hầu hết các phụ huynh học sinh các khối lớp 1-6 đều đồng thuận cho con đến trường học trực tiếp, đạt gần 90%. Tỉ lệ này tăng hơn nhiều so với các đây 2 tháng. Tình hình dịch bệnh hiện nay đã được kiểm soát, do đó, phụ huynh và các thầy cô đều mong muốn thành phố sẽ quyết định cho cả trẻ mầm non sớm trở lại trường.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, sau khi khối lớp 1-6 đến trường đảm bảm an toàn, Sở sẽ chỉ đạo các nhà trường tiến hành việc lấy ý kiến cha mẹ học sinh để đồng thuận quyết định cho đi học trở lại. Các trường mầm non từ thời điểm này cần kích hoạt các điều kiện về công tác vệ sinh môi trường, bếp ăn bán trú, sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại.

Các nhà trường cũng cần chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tiêm phòng cho học sinh từ 5-11 tuổi, dự kiến sẽ tiêm quý 2 năm 2022. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phụ huynh đồng thuận vì chỉ có tiêm vắc xin mới đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi trở lại trường học.

"Trong suốt 2 năm qua, tình hình dịch bệnh đã tác động lớn đến ngành giáo dục trong công tác dạy học. Giáo viên vất vả trong bối cảnh này, các em học sinh bị ảnh hưởng sức khỏe như các bệnh về mắt, bệnh trầm cảm. Do đó, các thầy cô, các nhà trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh để nắm bắt tâm lý, tình cảm, tư tưởng của các em, để không xảy ra những sự việc đáng tiếc", ông Trần Thế Cương chia sẻ.

Hoàng Thanh