Trường mầm non đóng cửa, phụ huynh 'tặc lưỡi' chi 5-6 triệu/ tháng để gửi con

Trường mầm non chưa mở cửa nên nhiều phụ huynh đã tìm đến những lớp trông trẻ tự phát để gửi con và chấp nhận cái giá khá 'chát”.

Dịch bệnh kéo dài khiến các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình tại Hà Nội buộc phải đóng cửa. Điều này khiến các bậc phụ huynh có con nhỏ loay hoay với việc tự trông giữ trẻ tại nhà. Thậm chí, nhiều phụ huynh phải chấp nhận gửi con đến nhóm trẻ tự phát, dù biết rằng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều tháng nay, căn hộ của cô giáo mầm non Nguyễn Phương N. tại một chung cư trên địa bàn quận Nam từ Liêm (Hà Nội) luôn rộn ràng các ca khúc trẻ em.

Từ 7 giờ sáng, cánh cửa nhà mở rộng để lần lượt đón các em học sinh từ 2-5 tuổi được bố mẹ đưa đến gửi.

“Tôi vốn là giáo viên mầm non, nhà cũng có con 3 tuổi, từ ngày nghỉ dịch đến nay, tôi nhận trông thêm 4 trẻ tại nhà, đều là những học sinh của tôi trước đó và là người trong chung cư.

Trường không được mở, tôi ở nhà chỉ chơi rồi lo vài bữa cơm thấy cũng lãng phí thời gian, trong khi phụ huynh thì thiết tha nhờ nên tôi đồng ý nhận trông các cháu”, cô N. cho biết.

Nhận trông trẻ tại nhà, giáo viên này cũng ý thức được việc mình đang làm là không được phép theo quy định. Điều lo lắng nhất là vấn đề dịch bệnh và trông trẻ an toàn nên dù có nhiều người muốn gửi con đến nhưng cô đều từ chối và chỉ giới hạn trông 4 trẻ.

Bên cạnh đó, cô luôn thận trọng, hạn chế tiếp xúc với người ngoài nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các học sinh của mình.

Ảnh minh họa

Có hai con, một bé học tiểu học và một bé học mầm non 3 tuổi, những ngày trường học đóng cửa vợ chồng chị Trần Bích Kiều (quận Hà Đông, Hà Nội) chật vật tìm người trông con.

Chị Kiều nói: “Con lớn phải học trực tuyến và sắp tới đi học trực tiếp trong khi hai vợ chồng phải đến công ty làm trực tiếp nên tôi phải tìm chỗ gửi con út.

Sau một hồi hỏi han đủ chỗ thì cô giáo mầm non gần nhà cũng nhận lời trông con giúp. Vậy là cứ sáng 7h con ngủ dậy tôi chỉ cần thay bỉm cho cô con gái 3 tuổi rồi “bốc” cháu đến nhà cô ngay.

Cô sẽ rửa mặt, đánh răng cũng như cho cháu ăn sáng. Ngoài ra, đến nhà cô, con sẽ được cô tổ chức cho các hoạt động cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng ăn uống, ngủ nghỉ.

Tôi được biết hiện nay lớp đó có hai cô giáo mà cũng nhận 3 học sinh nữa, mức học phí là 250 nghìn/ngày, cô trông cả thứ 7”.

Như vậy, với mức học phí 250 nghìn/ngày thì mỗi tháng nữ phụ huynh này tốn khoảng 6 triệu cho việc gửi con.

“Trước kia con tôi học trường công lập, tính cả tiền ăn uống thì mỗi tháng hết khoảng hơn 2 triệu một chút nhưng giờ học phí lên 6 triệu cũng phải chấp nhận thôi. Hiện giờ tìm được người trông con giúp để đi làm cũng là may mắn rồi”, chị Kiều chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ, anh Dương Ngọc Hải (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng mất khoảng 5 triệu mỗi tháng khi gửi con ở nhà cô giáo. Anh chấp nhận gửi con vào nhóm trẻ với chi phí cao vì không còn cách nào khác, khi người lớn đều đi làm hết.

“Nếu thuê người giúp việc thì chi phí đắt hơn mà giờ tìm giúp việc rất khó. Đến nhóm trẻ tuy không đông các bạn như ở trường nhưng con được giao tiếp, hoạt động sẽ tốt hơn là ở nhà", anh Hải cho biết thêm.

Nhiều phụ huynh đồng tình rằng việc gửi và trông giữ trẻ tại nhà là chỉ giải pháp tình thế để giải quyết khó khăn của phụ huynh và giáo viên mầm non thất nghiệp. Do đó, cả phụ huynh, giáo viên cùng các nhà trường đều mong muốn trường mầm non sớm mở cửa trở lại.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 15.480 trường mầm non, hơn 193.000 nhóm lớp mẫu giáo độc lập, phục vụ khoảng 5 triệu trẻ. Từ tháng 5/2020 đến nay, hơn 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động; gần 600 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục phải giải thể do kiệt quệ tài chính vì đóng cửa thời gian dài.

Hoàng Thanh