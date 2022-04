Tra cứu điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 TẠI ĐÂY

Về điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM 2022, có 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo- ĐHQG TPHCM cho biết, ở đợt một của kỳ thi Đánh giá năng lực có khoảng 85.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 82.400 thí sinh hoàn tất thủ tục và tỉ lệ thí sinh có mặt dự thi khá cao, đạt đến 96,4%. Theo ông Chính, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi và đặc biệt là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Dự kiến khoảng 16 giờ, thí sinh sẽ bắt đầu biết điểm thi. Thang điểm bài thi là 1.200. Điểm thi công bố là điểm số thật của thí sinh, nghĩa là không cộng điểm ưu tiên hay khu vực.

Thí sinh có thể xem kết quả thi TẠI ĐÂY. Thí sinh sẽ biết điểm thông qua tài khoản và mật khẩu cá nhân khi truy cập trên trang điện tử của kỳ thi.

Điểm đánh giá năng lực 2022 xem tại đây.

Có 117 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.087 điểm và thấp nhất là 210 điểm. Dự kiến từ ngày 19-4, giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện (gửi thư bảo đảm) đến địa chỉ liên lạc mà thí sinh đã đăng ký trước đó.

Thí sinh sẽ được đăng ký bổ sung nguyện vọng xét tuyển và sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng xét tuyển sau khi kết quả thi đợt một được công bố. Đây là những nguyện vọng mà các em đã đăng ký cùng lúc trong đợt đăng ký dự thi đợt một trước đó. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số lượng nguyện vọng. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất). Việc này sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 6/4, khi cổng thông tin của kỳ thi được mở để thí sinh đăng ký thi đợt hai hoặc đồng thời điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký.

Ở đợt 2, thời gian đăng ký sẽ từ ngày 6/4 đến 25/4 và dự kiến tổ chức thi vào ngày 22/5, tức trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tháng. Thí sinh có thể tham gia cả hai đợt thi, đợt thi nào cao điểm hơn sẽ dùng xét tuyển ĐH-CĐ. Những em đã đăng ký mà chưa thi đợt một có thể tham gia thi đợt hai mà không phải đóng phí hay chứng minh lí do vắng thi trước đó.

Kết quả kỳ thi sẽ được sử dụng để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ có sử dụng phương thức này để tuyển sinh. Được biết, đến nay đã có 84 trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển đầu vào năm 2022.

Sai sót đề thi đánh giá năng lực: ĐHQG chấm điểm tối đa cho tất cả thí sinh

Ngày 31/3, ĐHQG TPHCM đã kết luận về việc đề thi đánh giá năng lực có sai sót. Theo ĐHQG TPHCM, trong kỳ thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức vào ngày 27/3/2022, đề thi có một số sai sót như sau: Câu 43 của mã đề thi 324 có hai phương án giống nhau là C và D; Biểu đồ hình tròn trong phần phân tích số liệu ở tất cả các mã đề thi cung cấp không đủ thông tin để thí sinh trả lời 3 câu hỏi liên quan. Đây là các sai sót xảy ra trong quá trình xây dựng và in sao đề thi.

Chiều ngày 30/3/2022, Hội đồng thi ĐGNL ĐHQG-HCM đã họp và thống nhất phương án chấm điểm cho các câu hỏi sai sót trên như sau: tất cả thí sinh được chấm điểm tối đa cho các câu hỏi này ở tất cả các mã đề thi.

Lịch các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 Năm nay, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức, thí sinh có thể lựa chọn tham gia nhiều kỳ thi riêng để đăng ký xét tuyển vào trường đại học.

Theo Nhịp sống Việt