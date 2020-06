Thông tin mới vụ 'người lạ' dụ dỗ nam sinh giờ tan trường

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến ngày 11/6, các lực lượng vẫn đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng lạ mặt dụ dỗ nam sinh trước cổng các trường học.

Hà Nội: Xuất hiện "người lạ" có biểu hiện nghi vấn với nam sinh giờ tan trường Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nghi ngờ đối tượng thực hiện hành vi xấu với học sinh, nên đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, truy tìm, đồng thời tăng cường lực lượng bảo vệ tại các cổng trường vào giờ tan học.

Như Infonet đã đưa tin, mới đây Công an quận Hoàn Kiếm đã ra công văn cảnh báo về đối tượng lạ mặt chuyên dụ dỗ nam sinh trước cổng các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hình ảnh người đàn ông nghi dụ dỗ nam sinh được camera ghi lại.

Theo đó, đối tượng này nhờ các nam sinh lên xe máy, đi lấy giấy tờ hộ và hứa sẽ thưởng tiền. Lực lượng chức năng xác định: Đối tượng tuổi từ 35-40, cao khoảng 1m67 - 1m72, mặc áo chống nắng dài tay, mặc quần dài và đi giày tối màu, thường di chuyển trên xe Honda Airblade màu đỏ đã che biển kiểm soát.

Ngày 11/6, Trung tá Tống Đăng Công (Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết: "Tính đến ngày hôm nay, các lực lượng vẫn đang điều tra, xác minh danh tính đối tượng thường xuyên xuất hiện trước cổng các trường học. Nhưng bước đầu đã có hình ảnh đối tượng trích xuất từ camera”.

Theo cơ quan công an, để đảm bảo tốt công tác an toàn cho học sinh các trường, công an quận Hoàn Kiếm đã ra cảnh báo và các trường trên địa bàn cũng tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát, thông báo cho phụ huynh học sinh.

Còn cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho biết: "Ngay sau khi có vụ việc, nhà trường họp các giáo viên chủ nhiệm và chuyển hết văn bản cho các thầy cô.

Ngoài ra, nhà trường cũng gửi thông báo đến các phụ huynh học sinh. Nhà trường cũng kết hợp với công an phường Trần Hưng Đạo để giám sát việc học sinh ra vào cổng trường".

Theo cô Nguyễn Bội Quỳnh, trường THPT Việt Đức chỉ lắp hệ thống camera bên trong trường chứ không có camera bên ngoài cổng trường. Nhưng theo lực lượng bảo vệ của nhà trường thì chưa phát hiện đối tượng lạ mặt như cảnh báo.

Công an quận Hoàn Kiếm khuyến cáo các trường học, phụ huynh và học sinh nên tiếp tục đề cao cảnh giác khi chưa phát hiện được đối tượng nghi vấn.

Sông Yên