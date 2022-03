Thi vào lớp 10 Hà Nội: Học sinh hồi hộp vì 'ẩn số' môn thứ 4

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội thì môn thi thứ 4 vào lớp 10 sẽ được công bố vào tháng 3 hàng năm. Đến thời điểm hiện tại học sinh vẫn hồi hộp chờ công bố môn thi thứ 4.

Trong khi nhiều địa phương đã công bố các môn thi và phương án tuyển sinh lớp 10 thì môn thi thứ 4 trong kỳ thi này tại Hà Nội vẫn đang là ẩn số.

Thêm vào đó, dù đã mở cửa trường học nhưng việc dạy và học tại nhiều trường ở Hà Nội vẫn phập phù theo hình thức "on - off" do số ca mắc Covid-19 trong trường học ngày càng tăng cao.

Những ngày này, gia đình chị Ngô Thúy Hà (quận Hà Đông, Hà Nội) đứng ngồi không yên, đợi thông báo chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội về danh sách các môn thi thứ 4 trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Nữ phụ huynh này cho biết, học sinh lớp 9 năm nay phải chịu nhiều thiệt thòi khi 3 năm học dịch bệnh triền miên, phần lớn thời gian các em học online tại nhà nên trước kỳ tuyển sinh lớp 10 của con thì vợ chồng chị đều rất lo lắng.

"Nay đã là 7/3 rồi mà Sở GD&ĐT vẫn chưa công bố mô thi thứ 4 để các con còn chuẩn bị ôn tập, vì chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong khi đó việc học vẫn chưa được ổn định. Các con cứ liên tục chuyển đổi từ học trực tiếp sang trực tuyến, gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức", nữ phụ huynh này tỏ ra rất lo lắng.

Không chỉ vợ chồng chị mà ngay cả con gái chị Hà cũng có tâm lý thấp thỏm, đợi chờ công bố môn thi thứ 4.

Ảnh minh họa

Những ngày này thời gian học tập của Nguyễn Bảo Ngọc - học sinh lớp 9 tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) thường bắt đầu từ 5h sáng đến 23h đêm.

“5h em dậy đánh răng, rửa mặt rồi ôn bài. Sau đó là ăn sáng và chuẩn bị cho việc học trực tuyến và việc này kéo dài đến 23h đêm, thậm chí muộn hơn" - Bảo Ngọc cho biết.

Sở dĩ lịch học dày đặc từ sáng đến chiều như vậy là ngoài học theo chương trình trên lớp nữ sinh này còn tham gia học thêm vào các buổi tối để luyện các đề thi vào lớp 10 qua các năm của Hà Nội.

“Em cũng khá mệt mỏi nhưng phải cố gắng để giành bằng được tấm vé vào trường mà em mơ ước.

Thời điểm này, không chỉ em mà các bạn học của em cũng đang hồi hộp đợi chờ thông báo môn thi thứ 4 để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới", Ngọc chia sẻ.

Dù biết không được nhưng nữ sinh này vẫn mong ước được giảm bớt môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

“3 năm liên tiếp chúng em học trực tuyến, năm nay thì gần như từ đầu năm đến giờ đều học bằng hình thức trực tuyến nên khá thiệt thòi, em mong muốn được giảm bớt môn thi để giảm áp lực”, Ngọc cho hay.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) chia sẻ rằng, thầy từng kiến nghị bỏ hoặc công bố môn thi thứ 4 sớm để giảm áp lực cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài.

Còn ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngoài 3 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào tháng 3 hàng năm, đây là quy định đã được duy trì trong những năm gần đây.

Nhiều địa phương thi lớp 10 bằng 3 môn



Nhiều địa phương công bố các môn thi vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 với 3 môn thi, trong đó chủ yếu là: Toán, Văn, Ngoại ngữ.



Tại Hải Phòng, thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập Hải Phòng sẽ dự thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ (Tiếng Anh, Nga, Nhật, Hàn, Pháp, Trung Quốc). Bài thi Toán và Ngữ Văn vào lớp 10 THPT công lập kéo dài 120 phút, điểm hệ số 2. Bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong 45 phút, tính điểm hệ số 1.



Tại Kon Tum, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập sẽ theo hai hình thức: xét tuyển kết hợp thi tuyển. Thí sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh vào ngày 13 và 14/6.



Tại Vĩnh Long, tùy điều kiện thực tế, Sở GD&ĐT thực hiện phương án tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển. Học sinh bắt buộc thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh 'đòi' bỏ môn thi thứ 4, Sở GD&ĐT nói gì? Những ngày gần đây, trên mạng xã hội, một số diễn đàn giáo dục "nóng" với đề xuất bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT của Hà Nội vì phụ huynh lo lắng việc dạy và học trực tuyến ít hiệu quả.

Hoàng Thanh