Thi tốt nghiệp THPT: Số lượng bài thi lớn, chấm thi thế nào để đảm bảo giãn cách?

Tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Ban chỉ đạo Kỳ thi TP.HCM đã chỉ đạo bố trí các phòng thi cách ly trong 115 điểm thi. Bên cạnh đó, để dự phòng số thí sinh F1, F2 đông quá, TP.HCM đã có một trường THCS làm điểm thi dự phòng để khi cần sẽ tổ chức điểm thi riêng.

Ông Đức bày tỏ băn khoăn về công tác chấm thi sắp tới của TP.HCM. Theo ông Đức, TP.HCM sẽ phải tổ chức ở 1 điểm với khoảng 600 người làm công tác chấm thi. Việc này sẽ vi phạm quy định tập trung đông người nên cần xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết.

Về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết, TP.HCM có thể tách thành các tổ chấm thi để đảm bảo an toàn.

Toàn cảnh cuộc họp.

Cũng băn khoăn về điểm thi, ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho hay, tỉnh hiện có 214 điểm thi, tuy nhiên, nếu thực hiện giãn cách trong phòng thi để phòng chống dịch thì số phòng sẽ tăng lên 248 phòng.

Theo ông Hòa, Cao Bằng chưa có đối tượng thuộc diện F1, F2 nhưng có 600 người từ Đà Nẵng về. Vì vậy, ông cho rằng việc thêm phòng thi sẽ liên quan đến vấn đề sao in đề thi, bố trí cán bộ làm công tác thi.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu bố trí thí sinh có biểu hiện ho, sốt phải thi riêng ở phòng thi dự phòng, ông Hòa bày tỏ băn khoăn: “Ho, sốt ở mức nào thì phải riêng? Ai là người quyết định?”

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, việc quyết định sẽ do cán bộ y tế là đơn vị có chuyên môn thực hiện.

Về việc giãn cách phòng thi, ông Mai Văn Trinh cho biết, tổ chức thi có rất nhiều khâu và các khâu phải đồng bộ, từ in sao đến phòng thi, điểm thi.

Theo quy định, mỗi phòng thi có 24 thí sinh, cách nhau 1,2m. Vì thế ở nơi không có thí sinh thuộc diện F1, F2, nguy cơ thấp thì có thể giãn cách tối đa trong phòng.

Về bài thi của thí sinh thuộc nhóm F1, F2 có nguy cơ lây nhiễm, ông Mai Văn Trinh cho rằng, sau khi thí sinh thi xong, cần phải khoanh vùng, lưu lại chấm sau cùng.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ - Trưởng ban chỉ đạo thi quốc gia, mỗi điểm thi phải bố trí ít nhất hai phòng thi dự phòng để bố trí các thí sinh có biểu hiện ho, sốt. “Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng việc bố trí coi thi, bài thi niêm phong riêng hay chung”, Thứ trưởng Độ cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chưa có tiền lệ, khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các địa phương, các bộ phận cần tăng cường phòng dịch để đảm bảo Kỳ thi thực sự an toàn, không chỉ an toàn về an ninh mà cả an toàn về sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: "Chúng ta phải coi trọng sức khỏe của học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên… tham gia làm thi, rộng hơn là coi trọng sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, không vì không đủ thông thông tin hoặc vì một số khó khăn mà có những quyết định không được cân nhắc kỹ.

Còn gần 10 ngày nữa Kỳ thi sẽ diễn ra, chúng ta phải bám sát từng giờ diễn biến của dịch bệnh. Thời gian tới, chúng ta tiếp tục rà soát để làm tốt các công việc còn lại của Kỳ thi. Riêng một số địa phương có nguy cơ cao như Đà Nẵng, Quảng Nam, cần bình tĩnh, bám sát diễn biến dịch để cùng Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có những giải pháp phù hợp liên quan đến Kỳ thi”.

Hoàng Thanh