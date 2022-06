Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022 có cần thiết đeo khẩu trang?

Nếu như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh buộc phải đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt quá trình làm bài thi và từ điểm thi về nhà thì năm nay, quy định này đã linh hoạt hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra trong bối cảnh vẫn còn dịch bệnh Covid- 19. Tuy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt nhưng để chuẩn bị cho kỳ thi an toàn, Bộ Y tế đã có các văn bản, xây dựng các tình huống cụ thể liên quan đến xử lý dịch bệnh và An toàn vệ sinh thực phẩm như: Sở Y tế xây dựng kế hoạch về phương án y tế phục vụ kỳ thi, cấp cứu y tế, cấp cứu cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm của kỳ thi.

Cùng với đó là chỉ đạo các cơ sở y tế về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chuẩn bị và sẵn sàng cấp cứu cho các thí sinh bị đau ốm bất thường trong các ngày thi và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại các địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Vương Ánh Dương cho biết, theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế thì trường hợp thí sinh là F0, F1 bắt buộc đeo khẩu trang.

Ngoài ra, hiện chúng ta vẫn thực hiện quy định 5K nên địa phương vẫn yêu cầu thí sinh phải đeo khẩu trang nhưng quan điểm của Bộ Y tế là các địa phương có thể thực hiện linh hoạt. Khi thí sinh vào phòng thi thì không nhất thiết phải đeo khẩu trang bởi trong phòng thi, các thí sinh không có giao tiếp, không được phép trao đổi và đã bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Vương Ánh Dương nhấn mạnh: “Riêng với phòng thi có F0, chắc chắn thí sinh F0 phải đeo khẩu trang y tế; cán bộ coi thi phải bảo đảm các phương tiện phòng hộ theo quy định: Về quần áo phòng hộ có thể là áo choàng; về khẩu trang thì có thể sử dụng khẩu trang y tế hoặc khẩu trang N95”.

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng cho biết thêm, với những trường hợp thí sinh vào phòng thi mà đeo khẩu trang có van thở thì giám thị phòng thi tiến hành kiểm tra. Nếu giám thị phòng thi nghi ngờ có thiết bị gian lận giấu trong khẩu trang sẽ yêu cầu thay khẩu trang sẵn có ở cửa phòng thi.

Được biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ gửi công văn gửi Sở Y tế các địa phương tăng cường trách nhiệm phối hợp với các Sở GD&ĐT làm tốt công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra trong điều kiện an toàn.

Bộ GD&ĐT vẫn chưa công bố quy chế tuyển sinh

Đến thời điểm này Bộ GD&ĐT vẫn chưa công bố quy chế tuyển sinh đại học khiến công tác tuyển sinh của các trường bị xáo trộn nhiều thí sinh cũng hết sức lo lắng.

Lãnh đạo nhiều trường đại học, sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành quy chế tuyển sinh. Các trường đều mong Bộ công bố sớm quy chế tuyển sinh mới, vì dù chỉ là thay đổi kỹ thuật nhưng nó sẽ tác động rất lớn với thí sinh và các trường.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 4/2022, Bộ GD&ĐT mới công bố dự thảo quy chế với nhiều điều chỉnh về kỹ thuật, khiến các trường đành "nín thở" theo dõi, thậm chí phải dời lịch tuyển sinh.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn - giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thì việc Bộ GD&ĐT chậm ban hành quy chế tuyển sinh đã ảnh hưởng đến tư vấn tuyển sinh năm nay, khi tư vấn thí sinh thì trường cũng "ấp úng" vì quy chế tuyển sinh chưa có.

"Đến giờ này vẫn chưa có quy chế là quá chậm. Bộ cần nhanh chóng ban hành quy chế để các thí sinh tự do biết và đăng ký được môn thi tốt nghiệp THPT trong kỳ thi này. Rất nhiều thí sinh tự do hỏi nhiều về quy định đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ.

Tuy nhiên, vì chưa có quy chế tuyển sinh năm 2022 nên chúng tôi phải bảo thí sinh phải chờ. Trường chúng tôi đã hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ THPT đợt này nhưng vẫn đang chờ quy chế tuyển sinh năm nay có thì mới công bố kết quả xét tuyển được", ông Sơn nói.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, quy chế tuyển sinh 2022 đang trong quá trình xin ý kiến lãnh đạo Bộ và sẽ sớm được ban hành cùng hướng dẫn. Quy chế tuyển sinh có sớm mới hiện thực hoá quyền lợi thí sinh.

Hoàng Thanh